ANO bylo pro zvýšení věku pro odchod do důchodu, nelíbil se způsob, ukázal zápis

„Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že beze změn není první důchodový pilíř dlouhodobě finančně udržitelný. Zástupci hnutí ANO i vlády se shodli, že za dlouhodobě udržitelné považují, pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji důchodového systému nepřekročí hranici cca 1% HDP ročně,“ uvádí hradní dokument. Zástupci hnutí ANO, kterými na jednání byla Alena Schillerová nebo i Karel Havlíček, zároveň požádali o analýzu k důchodům, kterou musí ministerstvo práce a sociálních věcí na jaře zpracovat.

Zástupci hnutí ANO podle zápisu nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Zároveň ale nesouhlasili s provedením, které navrhla vláda.

K jednotlivým bodům dostalo ANO i vláda úkoly – zástupci ANO si měli připravit poznámky a popis toho, jak si důchody představují. Podobné připomínky měl vypracovat i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a jeho resort.

Jednání o důchodové reformě 28.3.2024 Přítomni: zástupci hnutí ANO (A. Schillerová, K. Havlíček, A. Juchelka, M. Bílková)

zástupci vlády (M.Jurečka, I. Merhautová, K. Procházková, T. Machanec)

zástupci KPR (P.Pavel, M.Vašina, T.Lebeda, J.Němec, V.Kolář, D.Marek, V.Bezděk) Agenda jednání: Existuje shoda na tom, že bez úprav je důchodový systém dlouhodobě finančně neudržitelný – tedy není přijatelný scénář „není třeba nic dělat“?

Je nutné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu? (včetně problematiky tzv. náročných profesí s možností dřívějšího odchodu do důchodu)

Vytvoření 2. pilíře a jeho základní principy

Je nutné zpomalení tempa růstu nově přiznaných starobních důchodů? Zapsal: Vladimír Bezděk KPR

Shodli jsme se, neshodli jsme se

Na tiskové konferenci po jednání s vedoucími činiteli ANO, které proběhlo na začátku dubna, prezident Petr Pavel překvapil slovy, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu.

„Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat, to je naprosto nezbytný parametr,“ řekl tehdy Pavel.

Schillerová vzápětí sdělila, že hnutí potřebuje materiál, který pravidelně v pětiletém intervalu schvaluje vláda, aby mohlo na základě čísel o věku odchodu do důchodu jednat. „Bavili jsme se o způsobu, jakým to nastavit. Zda nastavit strop, což by byla spíš pro nás cesta, zda zachovat pětiletý interval, nebo tam nechat automatiku, kterou navrhuje ministr práce,“ uvedla.

Proti shodě s vládou se ohradil i předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. „Překvapila nás rétorika prezidenta, že je na tom shoda. To, že se proti něčemu kategoricky nevymezíme a jsme připraveni projít nové podklady, neznamená, že s tím souhlasíme,“ uvedl později na tiskové konferenci stínové vlády ANO Havlíček. Havlíček také dodal, že hnutí podalo zásadní připomínku k zápisu ze schůzky z Hradu.