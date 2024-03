Koalice věří Korčokovi, že udrží náskok, ale čeká ještě drsnou kampaň

„Byl by zárukou lepších vztahů k západním partnerům,“ uvedl v debatě na CNN Prima News europoslanec a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Vyhraje, věřím tomu,“ napsal na sociální síti X lidovec František Talíř, kandidát koalice SPOLU ve volbách do Evropského parlamentu.

„Ivan Korčok udělal v první kole prezidentské volby moc pěkný výsledek. Budu mu držet palce i ve 2. kole, aby zvítězil a Slovensko tak mělo důstojného, prozápadního prezidenta jako doposud,“ komentoval výsledek prvního kola slovenských prezidentských voleb na sociální síti X občanský demokrat a kandidát SPOLU do europarlamentu Ondřej Krutílek.

Na vztahy nemá mít vliv, ať vyhraje ten či onen, řekl Skopeček z ODS

„Na česko-slovenské vztahy nemá mít vliv, ať vyhraje ten či onen,“ řekl v debatě na CNN Prima News místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.

„Ať si Slováci vyberou, jak chtějí,“ řekl také poslanec opozičního hnutí SPD Jan Hrnčíř.

Podle místopředsedy druhého opozičního hnutí ANO Radka Vondráčka bychom měli nechat na Slovácích, ať si sami vyberou. „Nehrajme si na staršího bráchu,“ prohlásil.

„Podstatné je kolo druhé a tam platí, že rozhodne ten, kdo dokáže zmobilizovat více svých voličů, aby k druhému kolu voleb přišli. Velká část nevolila ani v prvním kole, ukazuje volební účast. Držím Slovákům palce,“ uvedl pro agenturu ČTK šéf zahraničního výboru Sněmovny za TOP 09 Marek Ženíšek.

Člen vedení vládního hnutí STAN označil Pellegriniho za Ficovu rohožku

„Peter Pellegrini je jedna velká pohroma,“ napsal o Korčokově soupeři člen předsednictva STAN Matěj Hlavatý. Při kritice současného šéfa Národní rady Slovenské republiky, který má podporu slovenské vládní koalice, se opřel jak do současného slovenského premiéra Roberta Fica, tak do lídra nejsilnější české opoziční strany ANO Andreje Babiše.

„Jeho kňučení mi silně připomíná Babiše. Mluví neustále o tom, jak na něj někdo útočí a přitom o protikandidátovi jede jednu narážku za druhou,“ charakterizoval na sociální síti X Pellegriniho.

„Doufám, že Slovensko potvrdí dnešní výsledek za dva týdny. A bude mít znovu demokratického prezidenta, který nebude pouhou rohožkou Fica. A je mi stydno za rétoriku Pellegriniho, který nedokáže ani přiznat svou orientaci a nechá se volit od nenávistných lidí, kteří by ho nejraději ukamenovali,“ napsal Hlavatý.

Pellegrini totiž po prvním kole hlavy státu na Slovensku varoval, že Korčok by Slovensko zavlekl do války na Ukrajině a řekl, že bude mluvit s kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli. Jeho slova mířila na voliče otevřeně proruského Štefana Harabina, který skončil v prvním kole třetí a vypadl.

„Výsledky ukázaly, že většina lidí na Slovensku si nepřeje liberálně-pravicově progresivního prezidenta, že většina na Slovensku vyjádřila spíš zájem mít prezidenta, který bude hájit národně státní zájmy Slovenské republiky, že Slovensko chce prezidenta, který nebude Slovensko tahat do války, ale bude hovořit o míru,“ prohlásil doslova Pellegrini po prvním kole voleb.

Za Pellegriniho se postavila Konečná

Komunistka Konečná doufá, že Slovensko ve druhém kole voleb potvrdí SMĚR. „Teď Slováky čekají dva týdny neskutečné masírky. Budou se jí účastnit média, kulturní fronta a v pozadí Brusel a Washington. Očekávám, že stranou nezůstane ani vrchní český signalista Fiala a hradní vojáček. To poslední, co by si tito všichni mohli přát, je, aby Slovensko potvrdilo svůj SMĚR. Slovákům přeji dostatek sil těmto tlakům čelit,“ napsala Konečná a nepřímo tak podpořila Pellegriniho, který má podporu slovenského premiéra a šéfa SMERu Fica.

Už před prvním kolem podporoval Pellegriniho předseda ANO Andrej Babiš. „Petera Pellegriniho znám a vím, že svoji vlast vždy důstojně reprezentoval a nebál se hájit slovenské národní zájmy,“ uvedl ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

V prvním kole zvítězil Korčok, který získal 42,5 procenta hlasů, Pellegrini 37 procent a Harabin 11,7 procenta. Zbylých šest kandidátů už jen paběrkovalo.

„Upřímně si neumím představit, že voliči Štefana Harabina ve druhém kole Korčoka podpoří,“ napsal poslanec vládní TOP 09 Ondřej Kolář. Korčok si podle něho jistě uvědomuje, že bude muset zabrat, aby svůj náskok udržel.