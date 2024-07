Stínová vláda ANO okomentuje nominaci Síkely do Evropské komise

Vláda nominovala Síkelu na post eurokomisaře ve středu. „Snažíme se dosáhnout portfolia, které bude silné, kde bude mít komisař za ČR skutečné pravomoci. Jsme přesvědčeni, že Jozef Síkela je tím pravým kandidátem, který může takové portfolio získat a spravovat,“ řekl premiér Petr Fiala.

Hnutí ANO v minulosti vládu kritizovalo za to, že svou nominaci dlouho nezveřejnila. „Po všech těch divadlech slepenec sáhl po ministru Síkelovi. Osobnostně ani odborně to není dobrá volba. Vláda by měla ale také jasně říci o jakou agendu usiluje,“ napsala ve středu večer europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová na sociální síti X.