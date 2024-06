KOMENTÁŘ: České potraviny? Zapomeňte, píše Karel Havlíček

V málokteré disciplíně je vláda Petra Fialy tak nekompetentní a důsledná jako v systematické likvidaci středně velkého zemědělství a výrobců potravin. Vítězem budou v lepším případě obchodní řetězce, v horším spekulativní investoři do zemědělské půdy.

Má-li vláda dělat jakákoliv opatření, musí porozumět tomu, co se v oboru odehrává. Chce-li najít účinná řešení, musí pochopit příčiny nedobrého stavu sektoru. Místo toho vláda brutálně podcenila situaci našich zemědělců v období, kdy jim extrémně vzrostly ceny vstupů kvůli energetické krizi a nezvládnuté inflaci. To vše v momentě, kdy se jim současně propadly ceny zemědělských komodit na desetiletá minima a trh ještě navíc zavalily levné dovozy komodit z Ruska a Ukrajiny.

Místo věcného přístupu a naslouchání profesním svazům se vláda rozhodla bojovat s třídním nepřítelem. Patologická nenávist vůči politickému soupeři zvítězila nad racionálním postupem. Ve svém politickém boji si ovšem neuvědomili, že potápí loď celého odvětví. Přesměrovat dotace od těch zemědělců, kteří produkují potraviny, k těm, které žádné potraviny neprodukují, je nejen proti selskému, ale hlavně proti zdravému rozumu.

Jak oholit zemědělce

Z roku na rok tak vláda odklonila zhruba čtvrtinu prostředků od výroby českých potravin a snížila základní hektarovou platbu našim zemědělcům na nejnižší úroveň z celé EU. Nejbizarnější je na tom fakt, že to po nás Brusel nejen nepožadoval, ale že v okolních zemích činí zcela opačné kroky. Jaký bude výsledek? Přímí zahraniční konkurenti našich zemědělců získávají díky Fialově kabinetu zásadní cenovou výhodu, které nelze dlouhodobě vzdorovat.

Navzdory tvrzení premiéra z konce roku 2022, že vláda nezvýší daně, udělala pár měsíců poté přesně pravý opak. Nejvyšší zvyšování daní v novodobé historii Česka dopadlo pochopitelně i na české zemědělce. Nikdo ale nedomyslel, že například razantní zvýšení daně z nemovitosti se v zemi, kde si 70 procent půdy zemědělci pronajímají, obratem promítne do nájmů a cen zemědělské půdy, tedy opět do nákladů. V tomto případě 2 miliardy.

Dalším škrtnutím pera pak zemědělcům vzala vláda 3 miliardy na národních dotacích. A z dva roky starého slibu pomoci alespoň částečně kompenzovat vysoké náklady na pracovníky ve výši 2 miliardy korun, na které podal zástupcům profesních svazů v Lucerně dojemně ruku lidovecký vicepremiér Marian Jurečka, zbyl také cár papíru.

Ministři vlády Petra Fialy tak oholili české zemědělce jen mezi roky 2021 a 2023 minimálně o 11 miliard.

A aby toho nebylo málo, do toho začala vláda ve svém zeleném klimatickém tažení ordinovat ekonomicky oslabeným zemědělcům nákladnou ekologickou léčbu a zavádět Green Deal po česku. Navzdory tomu, že jsme uplynulých pět let v Bruselu úspěšně vyjednávali, abychom se naprosté většině zelených nesmyslů v zemědělství a potravinářství ubránili. A i když se nám nakonec podařilo zrušit i požadavek na nevyužívání části zemědělské půdy, vláda si ho z pilnosti dala již s předstihem jako podmínku doplňkových plateb.

Když se nám podařilo dojednat, aby na neprodukci stačilo z programu rozvoje venkova 35 procent rozpočtu a u přímých plateb 25 procent, vláda si pilně přizelenila na 53 procent a 30 procent, a k tomu ještě omezuje zemědělce ohledně pěstování plodin a prováděním nákladných protierozních opatření i v místech, kde se žádná eroze nikdy nevyskytla.

U většiny našich konkurentů z jiných zemí to tak nemají, a tak k nám logicky vozí a budou vozit čím dál více levnějších potravin ze zahraničí. Pohádka o dostupných českých potravinách se tedy nekoná.

V zemědělství nastává situace, kdy díky štědrým dotacím přežívají malí zemědělci. Nejvíce zasaženi ale paradoxně nejsou ti největší, na které vláda ideologicky původně mířila, ale středně velké farmy, čítající jednotky tisíc hektarů. Ty se dostávají do těžko udržitelné situace a nabízejí farmy těm opravdu velkým. A vláda? Místo aby rychle činila, se rozhodla zkázu dohrát podle hesla „nejhorší je nedoříznout“.

Jak zasadit poslední ránu ekonomicky vyčerpaným středně velkým českým zemědělským podnikům, tak aby se samy nabídly k prodeji novým vlastníkům? Jednoduše. Nechat je finančně vyhladovět. A to se děje právě v letošním roce. Za situace, kdy podniky nemají zisky kvůli nízkým cenám komodit a čelí vysokým nákladům, spoléhají alespoň na to, že jejich cash-flow pomohou zajistit nárokové platby z Bruselu, tak aby měly na úhradu závazků a platy zaměstnanců, tedy na běžný provoz.

To jsou peníze vyjednané v Bruselu na sedm let a žádná vláda je naštěstí zemědělcům vzít nemůže. Úkolem každého kabinetu je zemědělcům tyto prostředky včas vyplatit. Z neznámých důvodů však v letošním roce vláda historicky poprvé zadržovala ještě v květnu českým zemědělcům 8 miliard korun za rok 2023 a ti byli donuceni si brát překlenovací úvěry na provoz.

Sečteno a podtrženo, vládě je to úplně jedno. Potraviny dovezou obchodní řetězce a protestujícím zemědělcům vzkazují ministři, nechť sednou do svých nových traktorů a mažou zpátky na venkov. Zapamatujte si to.