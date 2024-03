Konec uhelných elektráren zvládneme, řekl Síkela. Zákon bude do příštího roku

Podle Síkely Česká republika odstavení elektráren zvládne. Kabinet Petra Fialy dlouhodobě počítá s ukončením využívání uhlí pro výrobu elektřiny do roku 2033. Podle Síkely je nyní potřeba připravit legislativní návrh konce uhlí a nástroje veřejné podpory, které je nutné notifikovat na evropské úrovni.

„To, čeho chci dosáhnout (...), je řízený odchod od uhlí na základě uzákonění konečného termínu tohoto odchodu,“ řekl Síkela. Podle něj se tomu minulé vlády nevěnovaly. S tím ale nesouhlasil místopředseda Sněmovny a bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček.

I nejčernější scénář Česko zvládne

Miliardář Tykač zdůvodnil možné uzavření elektráren a lomů nekonkurenceschopností uhelných zdrojů. Síkela řekl, že i nejčernější scénář, kdy by se elektrárny Sev.en zastavily, Česká republika zvládne.

„My jsme schopni to zvládnout, ale co chybí, je výkonová rezerva,“ uvedl ministr. Pokud by se například kvůli údržbě musel odstavit blok v jaderné elektrárně, muselo by se podle Síkely velké množství elektřiny dovážet. K oznámení Tykače poznamenal, že se dalo očekávat.

Síkela i Havlíček uvedli, že je nutné také posoudit, co by vypnutí elektráren udělalo se stabilitou přenosové soustavy a jaké by mělo uzavření lomů dopady na teplárenství.

Tykač zaměstnává v hnědouhelných lomech Vršany a ČSA a v elektrárnách Počerady a Chvaletice 3000 lidí a pokrývá skoro 15 procent domácí spotřeby proudu.