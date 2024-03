Kapesní reaktory ty velké nenahradí. Spíše uhelné elektrárny a teplárny

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

První malý jaderný reaktor v Česku by měl vyrůst v Temelíně. ČEZ chce do konce roku vybrat dodavatele technologie. Do vývoje a do výroby hodlá zapojit i české firmy. Plzeňský podnik Škoda JS, který patří do skupiny ČEZ, se na výrobu malých reaktorů už připravuje.