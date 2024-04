KOMENTÁŘ: Někdo pracuje, jiný jen mluví, píše Síkela o energetické situaci Česka

To, že naše energetika bude v budoucnosti stát na jádru a obnovitelných zdrojích, není žádná novinka. Minimálně od chvíle, kdy Andrej Babiš na evropské scéně přispěl ke schválení Green Dealu, o tom nemůže pochybovat nikdo. Dalo by se proto předpokládat, že se na to minulá vláda připraví. Je tomu ale přesně naopak.

Děláme to až my. Přesto nás ti samí politici urážejí, označují za neschopné a snaží se přesvědčovat veřejnost, že by vše zvládli lépe. Jsem přesvědčený, že těchto urážek už bylo dost a je čas jasně srovnat výsledky jejich nicnedělání s tou obrovskou porcí práce, kterou jsme v energetice odvedli my. Rozvoj energetiky přitom není otázka měsíců ani pár let.

Jde o dlouhodobý proces sestávající z konkrétních kroků, které je třeba dělat systematicky, ne je plánovat podle aktuálních výsledků voličských průzkumů realizovaných v marketingovém oddělení domovského holdingu. Výsledkem marketingového řešení problémů totiž většinou je to, že fakticky uděláte jedno velké nic, odprezentujete ho na spoustě tiskovek a rozdáte o něm rozhovory do televize. Kromě svých politických bodů tím ale nepomůžete vůbec nikomu.To přesně odpovídá praxi minulé vlády.

Nicnedělání má svou daň

Srovnání začneme energetickou bezpečností. Když nás začal ruský diktátor Vladimir Putin po zahájení útoku proti Ukrajině vydírat ukončením dodávek, měli jsme dva základní problémy.

Po minulé vládě zůstaly rekordně nízké zásoby plynu a zároveň jsme byli na ruském plynu naprosto závislí. Stálo to opravdu hodně práce, ale těžkou situaci jsme zvládli. Zbavili jsme se závislosti na ruském plynu, zásoby jsou na rekordně vysoké úrovni a díky loňským investicím do zásobníků a potrubí pro přepravu plynu jsme výrazně posílili bezpečnost dodávek do Česka.

Po dokončení tohoto úkolu jsme se pustili do dalšího. Dotažení zákonů, na něž se minulá vláda vykašlala. Jejich cílem je modernizace energetiky a efektivnější i atraktivnější využívání obnovitelných zdrojů. Tím, že je minulá vláda nepřipravila, nás vystavila hrozbě žalob od Evropské komise. A také to se nám daří – jeden zákon už jsme prosadili, druhý brzy předložím Poslanecké sněmovně.

S tím souvisí také rozvoj obnovitelných zdrojů energie a jejich jednodušší povolování. Také to je cílem našich změn zákonů. A faktem je, že počet fotovoltaických elektráren v České republice se od našeho nástupu více než ztrojnásobil. Dalším faktorem, který zpomaloval rozvoj naší energetiky, byla neexistence aktuální Státní energetické koncepce.

Ta totiž představuje důležité vodítko pro investory, na které oblasti se mají zaměřit při plánování svých projektů. Poslední verze koncepce ale vznikla v roce 2015, a ačkoliv měla být aktualizace připravena do roku 2020, minulá vláda na ní nezačala ani pracovat. My ji máme hotovou. Všechny naše kroky jsou podmínkou pro to, abychom zajistili řízený a bezpečný útlum uhelných zdrojů. Ani v tomto ohledu po minulé vládě nezůstala žádná relevantní příprava. Jediný plán, se kterým počítala, bylo oddalování odchodu od uhlí do roku 2038.

Situace na trhu ale ukazuje, že budoucnost bez uhlí může přijít mnohem dříve. Příprava na řízený a bezpečný odchod od uhlí je proto nyní mou hlavní prioritou. Sečteno podtrženo: během postupné reformy naší energetiky jsme provedli sedm novel energetického zákona, vytvořili potřebné analýzy, připravili jsme navazující koncepce a zavedli opatření na posílení energetické bezpečnosti.

Minulá vláda provedla jedinou novelu energetického zákona zaměřenou na pravomoci Energetického regulačního úřadu. Jinak nic. Rozvoj obnovitelných zdrojů nic, jednodušší povolování nových elektráren nic, energetická bezpečnost nic, omezení závislosti na Rusku nic, koncepční dokumenty nic, aktivita v Evropě také nic. A v oblasti jádra bylo jejím hlavním cílem zajistit to, jak do tendru na nové reaktory dostat Rusko.

Komplexní reforma energetiky není něco, co se dá provést přes noc. Stejně tak se přes noc naplno neukážou důsledky dlouhých let bez jejího rozvoje. Každé nicnedělání si ale jednoho dne vybere svou daň, což se v Česku již bohužel děje. Ono je to nakonec jednoduché.

Když nepřipravujete zákony na modernizaci energetiky a jednodušší povolování levnějších obnovitelných zdrojů, nebude se tato oblast energetiky rozvíjet. Když nerozvíjíte výrobu elektřiny z levných zdrojů, nebudete mít levnou elektřinu. Když nerozvíjíte výrobu elektřiny z jiných zdrojů než z uhlí, těžko za něj budete shánět náhradu. Minulá vláda si to neuvědomovala – a důsledky nyní pociťujeme.

My to víme, a proto reformu energetiky provádíme. Cílem je, abychom už nebyli závislí na nedůvěryhodných dodavatelích, jako je Rusko. Abychom byli schopni zajistit dostatek elektřiny za dostupné ceny pro všechny spotřebitele. A abychom to všechno zvládli zachovat během procesu dekarbonizace a útlumu uhlí.

Věřím, že naše kroky to všechno přinesou. Naprosto jistý jsem si ale jedním. Opozice, která nás dnes uráží, svou šanci prokázat, že dokáže přinést rozvoj naší energetiky, měla. A totálně selhala. Její dlouholeté nicnedělání má na Česko vážné negativní dopady. Proto si od jejích představitelů nenechme namluvit, že by si počínali lépe.