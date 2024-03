Tykač zvažuje, že zavře elektrárny Počerady a Chvaletice, píše portál

Tykač zaměstnává v hnědouhelných lomech Vršany a ČSA a v elektrárnách Počerady a Chvaletice tři tisíce lidí a pokrývá skoro patnáct procent domácí spotřeby proudu.

„Situace v energetice je vážná. Nastavení trhu a další faktory – například masivní dovoz plynu – způsobují výrazný obchodní tlak na teplo a elektřinu z uhlí. Ty se kvůli stabilně vysokým cenám povolenek a dalším vlivům stávají nekonkurenceschopné, a tradičním uhelným zdrojům tak hrozí ekonomické odstavení,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

Podle ní se mohou elektrárny uzavřít v horizontu měsíců. „Tento stav jsme v minulých dnech potvrdili příslušným ministerstvům, která se uvedeným rizikem zabývají,“ dodala. Podle informací SZ Byznys jako termín ukončení výroby Tykač zvažuje jaro roku 2025, tedy po skončení příští topné sezony.

Situaci je třeba posoudit

„Byli jsme ze strany společnosti Sev.en Energy informováni o možné nerentabilitě dalšího provozu jejích zařízení v Česku. Situaci je třeba pečlivě posoudit na jedné straně z hlediska skutečné situace na trhu, na druhé z hlediska dopadů na bilanci výroby a spotřeby elektřiny v ČR, stabilitu přenosové soustavy, dále na výrobu a dostupnost tepla, na těžbu uhlí a zároveň na ceny všech těchto komodit. Tuto analýzu nyní provádíme ve spolupráci s ČEPS,“ sdělil portálu mluvčí ministerstva MPO Marek Vošahlík.

Útlum uhlí na Mostecku by znamenal postupné propuštění více než tří tisíc lidí, které Sev.en v dolech a elektrárnách zaměstnává. Přinesl by ale také ztrátu zakázek pro lokální firmy, které jsou na energetickou skupinu navázány. A na domácím trhu pak výpadek zhruba deseti terrawatthodin elektřiny, které Tykačovy zdroje ročně vyrobí.

„Deklarovali jsme připravenost spolupracovat a podle pokynů vlády ČR pomoci zajistit energetickou bezpečnost a stabilitu sítě včetně dodávek tepla odběratelům. Podmínkou je však jasně formulovaný plán řízeného a sociálně citlivého odchodu od uhlí, který bude řešit i otázku ekonomické stability jednotlivých zdrojů po dobu, než se dostaví potřebné náhradní zdroje,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en.

Vláda Petra Fialy stále počítá s tím, že uhelná energetika v Česku skončí nejdříve v roce 2033. Seznam Zprávy podotýkají, že pokud ale po Tykačovi začnou zavírat nerentabilní zdroje i Sokolovská uhelná, která vlastní dvě elektrárny ve Vřesové a Tisové, či ČEZ pod tlakem svých minoritních akcionářů, může mít Česko vážný problém s energetickou bezpečností. Uhlí totiž stále pokrývá kolem 40 procent domácí spotřeby elektřiny, připomíná web.