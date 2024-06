Státní správa je pro pracovníky málo atraktivní, řekl Stanjura. Chce ji reformovat

Česko by mělo reformovat systém odměňování státních úředníků a více řešit efektivitu výdajů ze státního rozpočtu. Na konferenci Reforma státu to dnes ve Sněmovně řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého jsou to opatření ke zlepšení fungování státu. Zároveň ale očekává, že to vše budou témata pro příští vládu vzhledem k tomu, že volby se uskuteční už příští rok. Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) je reforma státu potřebná, protože státní sektor bobtná, což snižuje výkonnost ekonomiky.