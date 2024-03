ANO vysvětlilo nepodpoření usnesení sněmovny o hrozbě z Ruska a pomoci Ukrajině

V úvodu mimořádné schůze poslanci ANO opustili sál. Nechali na stolech jen cedule, čím by se podle nich Sněmovna měla spíš zabývat.

Sněmovna po 19 hodinách jednání přijala usnesení, že největší bezpečnostní hrozbou pro Česko je nynější teroristický ruský režim. Českým zájmem je nezávislá, demokratická a svobodná Ukrajina pevně ukotvená v mezinárodních strukturách, uvedla dolní komora v usnesení. Sněmovna také podpořila pokračování pomoci Ukrajině, která čelí třetím rokem ruské vojenské invazi, včetně dodávek vojenského materiálu.

Koaliční návrh přijala Sněmovna hlasy 84 poslanců výhradně z koaličního tábora. K jeho schválení bylo nutných nejméně 72 poslaneckých hlasů. Obě opoziční hnutí podala své návrhy usnesení. Sněmovna je zamítla.

„Hnutí ANO podporuje úsilí Ukrajiny, ale vše má své limity,“ řekl Havlíček a přímo tak navázal na předchozí slova Andreje Babiše. Ten uvedl, že si ANO dobře uvědomuje, kde jsou spojenci Česka a kdyby došlo na válečný konflikt, samozřejmě by postupoval podle článku 5.

Vyloučení hejtmana Krakošky

Tisková konference se zabývala i hejtmanem Krakoškou. „V hnutí ANO platilo a vždy bude platit padni komu padni,“ řekl na úvod tiskové konference Karel Havlíček k vyloučení hejtmana Jana Krkošky. „Stát se může vše, důležité je, jak k tomu vedení přistoupí. Hnutí STAN si z nás může vzít příklad,“ dodal.

Havlíček dále hodnotil předešlé zasedání Vlády a mimořádné zasedání. „Vláda nás cíleně nepouští k jednání. Po předsedkyni Pekarové Adamové budeme chtít vysvětlit, proč nebylo umožněno našim poslancům s přednostním právem se přihlásit,“ dodal.

Zákoník práce

„Novela zákoníku práce, kterou představil pan Jurečka negarantuje zvýšení minimální mzdy na 47 %. Jedná se o zcela nerealistické plácnutí ze strany KDU-ČSL,“ řekla na úvod Alena Schillerová. Podle ní musí být přistupováno ke mzdám po dohodě se zaměstnavateli. „Vláda bude muset hledat kompromisní řešení, s čímž zákoník počítá, na rozdíl od garancí,“ řekla. Od vlády chce vědět, jaké budou skutečné a reálné dopady změn.

Podle Schillerové je třeba zmínit i dva miliony takzvaných dohodářů. „Před faktickou nerealizovatelností systému proplácení dohodářů byl opakovaně varován ministr Stanjura i Jurečka a to i ze stran řady komor,“ řekla. Podle ní vláda vůbec nerespektovala její návrhy. Schillerová chce, aby zmíněná dvojice ministrů vše pořádně vysvětlila a nefabulovala.

Jednání o odchodech do důchodu

Ta se věnovala i důchodové reformě. „Od schůzky s panem ministrem Jurečkou si slibujeme debatu o prodloužení odchodu do důchodu, budeme řešit i odchod náročných profesí do důchodu a také vědět, proč z dlouhého seznamu vybral pan ministr jen čtyři,“ řekla Schillerová a dodala, že jí zajímá i sleva na sociálním pojištění a pobídky důchodců k práci i v pokročilém věku. „Udělá to díru do důchodového systému,“ řekla.

Podle Schillerové chtějí schůzku za přítomnosti prezidenta republiky. „Fialova vláda nemá žádné výsledky vlády, sliby o školství a dalších bodech. Neděje se nic. Lidi si berou za rukojmí. Nyní vybíráme mnohem méně, než na důchody vyplácíme, potřebujeme i podpořit a nakopnout ekonomiku a také zavést prorodinnou politiku. Lidé chtějí mít další děti, potencionální daňové poplatníky a o tom se nemluví,“ dodala.

Vláda podle ní řeší rok 2060, ale ne současnou realitu. „Občanům slibujeme hájení jejich práv,“ dodala na závěr. Pokud se podle ní ujme v roce 2025 hnutí ANO vlády, provede kompletní revizi současných systémů a dohod.