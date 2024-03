S Ficem i Orbánem se bavím, protože byli demokraticky zvoleni, říká Babiš

„Budou vám říkat, že jsem bezpečnostní hrozba, protože se bavím s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem. Ano, bavím se s nimi jako s jinými politiky z našeho regionu, protože byli zvoleni ve svobodných, demokratických volbách, mají legitimní vládu a je důležité udržovat s okolními zeměmi vztahy a mluvit s jejich lídry, i když se na všem neshodujeme,“ řekl Babiš.

„Když má vrcholný politik soukromé podnikatelské zájmy jak na Slovensku, tak v Maďarsku, tak má svůj zahraničně - politický kompas logicky zatížený osobním zájmem. A takový konflikt zájmu bezpečnostním rizikem být může, ne že ne,“ komentoval Babišovo video na sociální síti X expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Vytrvalá snaha o ohrožování bezpečnosti a západního ukotvení České republiky, metody připomínající minulý režim a zatahování dětí politických soupeřů do veřejného prostoru se nemohou stát normou. Proto svoláváme mimořádnou schůzi Sněmovny,“ zdůvodnil svolání úterní mimořádné schůze premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Spor, který vedl až ke svolání mimořádné schůze, vypukl poté, co ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský označil Babiše za bezpečnostní riziko v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

„On se nechal vodit od Orbána v evropské politice naprosto šíleným způsobem. Já nevím, kdo mu ty jeho mírové příspěvky píše, ale mně přijde, že už začíná být jako bezpečnostním ohrožení této země. Způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodně politické postavení naší země,“ kritizoval Lipavský Babiše poté, co se šéfovi ANO nelíbilo, že vláda Petra Fialy na neurčitou odložila mezivládní jednání s kabinetem Petra Fiala a přirovnal chování české vlády k chování dítěte na dětském hřišti.

Orbán, nyní i spolu s novým slovenským premiérem Robertem Ficem, zaujímá velmi zdrženlivé postoje k pomoci Ukrajině, kterou vojensky napadlo Rusko. A koalice bude chtít na schůzi řešit, zda by se snažil Babiš vést Česko podobným směrem jako Orbán s Ficem.

Poprask pak vyvolalo, když Babiš ár hodin po prohlášení Lipavského v televizi v e-mailu svým spolupracovníkům požadoval, ať mu něco najdou na ministra zahraničí Jana Lipavského. „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal Babiš v mailu svým spolupracovníkům v hnutí ANO. Jenže mail odešel i na jinou adresu, příjemce si ho nenechal pro sebe a poskytl ho novinářům.

Babiš vysvětloval, co je podle něj „kompro“

„Zítra ve Sněmovně uvidíte komedii,“ říká také Babiš ve videu, které v pondělí zveřejnil na sociálních sítích. Koalice má podle něj společnou jedinou věc a to je téma antibabiš. „Žádné kompro jsem nesháněl,“ uvedl s tím, že jen zadal rešerši z novinových článků. „Lipavský totiž u Moravce brutálně lhal, označil mě za bezpečnostní riziko a dělal ze mě v podstatě proruského švába, protože mluvím o míru, chci mír a mluvím o něm stále,“ prohlásil Babiš.

Uvedl také, že kompro je to, co přinesl do Partie na Primě volební lídr koalice SPOLU do eurovoleb Alexandr Vondra. „Ten falešný dopis v ruštině, na základě kterého obvinil organizátora demonstrací zemědělců (agrobarona Zdeňka Jandejska – pozn. autora) s kolaborace z Ruskem. To je kompro nebo Kubiceho zpráva byla kompro,“ říká také ve videu Babiš.