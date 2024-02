Demonstraci podle premiéra pořádají lidé, kteří se netají podporou Kremlu

„Asi i proto se od dnešního protestu distancovaly všechny hlavní organizace, které zemědělce zastupují – Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství,“ uvedl premiér a předseda ODS na sociální síti X.

Obdobně se Fiala vyjádřil už minulý týden ve čtvrtek. „Je to spíše demonstrace protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného,“ řekl po jednání se zemědělci premiér.

Jandejska označil Vondra za figuru Babiše a za proruského kolaboranta

Do jednoho z organizátorů protestu Zdeňka Jandejska se obdobně v neděli v debatě CNN Prima NEWS ostře pustil místopředseda ODS a lídr kandidátky SPOLU do eurovoleb Alexandr Vondra. „Zdeněk Jandejsek je známá firma – agrobaron a figura Andreje Babiše, která pro něj dělá špinavou práci,“ řekl Vondra, přičemž ve studiu ukázal text v ruštině, který měl údajně podepsat právě Jandejsek. „Jde o dopis zaslaný ruské ambasádě týden po invazi,“ tvrdil Vondra.

„Tento pán je skutečně proruský kolaborant. Oklamal některé zemědělce, kteří s ním v pondělí přijedou do Prahy a budou dělat bordel. Ta rozumná část s vládou jedná, ať už jde o Agrární komoru nebo Asociaci soukromého zemědělství,“ tvrdil bez jakýchkoli důkazů Vondra.

„Nikam jsem nic neposílal. Musí to být podvrh. Jako zapřisáhlému antikomunistovi mi dávat do úst taková slova je skutečně hanba,“ uvedl pro CNN Prima NEWS Zdeněk Jandejsek.

Za protesty stojí lidé navázaní na extremistu Rajchla, říká šéf Pirátů

O spojení organizátorů protestů s šéfem strany PRO Jindřichem Rajchlem, jehož označil za extrémistu, hovoří předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na zemědělský sektor dopadla podle něj objektivně řada problémů – například ceny energií, inflace, dopady Putinovy války, rostoucí byrokracie i oligopoly jak na straně produkce potravin, tak v prodeji.

„Problémy bereme velmi vážně a o řešeních se intenzivně jedná s relevantními zemědělskými organizacemi, jako je Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství, Zemědělský svaz a další. Ty se od pondělních protestů distancovaly, protože nejsou o zemědělství, ale jsou částí organizátorů zneužívány pro vlastní mocenské hry a stojí za nimi lidé navázaní na extremistu Rajchla, dezinformační scénu či některé agrobarony,“ uvedl Bartoš.

„Podobné lidi jsme viděli například i u protestů za covidu, prostě jen zneužívají jakékoliv situace, kde si mohou přihrát polívčičku a štěpit společnost. Okamžité odstoupení od Zelené dohody by pro nás znamenalo mimo jiné zablokování přístupu na společný evropský trh a mělo by pro naši zemi a občany drastické ekonomické dopady,“ říká šéf Pirátů.

Organizátoři zneužili protest k šíření vlastní antisystémové agendy, tvrdí šéfka Sněmovny

Podle šéfky Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nejde zrušit Green Deal, jak k tomu vyzval Jandejsek a jak žádají organizátoři protestů zemědělců.

„Organizátoři a zejména pan Jandejsek zneužili zemědělství k šíření vlastní antisystémové agendy. Každý má právo protestovat, ale je třeba sledovat, kdo za protesty stojí a jaké má či nemá postranní úmysly. Tady jsou ty úmysly zřejmé. Já osobně si vážím všech zemědělců, kteří se od této akce distancovali a kteří jsou schopni pojmenovat problémy, které zemědělství má,“ uvedla šéfka Sněmovny.

„Přebujelá byrokracie, která jim ztěžuje život, se opravdu musí řešit. Green Deal (mimochodem odsouhlasen Andrejem Babišem) zrušit nejde. My se teď musíme bavit o nastavení parametrů tak, aby vyhovovaly potřebám České republiky. Toho se dosáhne u jednacího stolu, ne traktory v ulicích. A opravdoví zemědělci to ví. V neposlední řadě je důležité říct, že Green Deal, znamená stovky miliard pro Českou republiku, které můžeme investovat do udržitelného rozvoje, připravit zemědělství na výzvy 21. století a zlepšit životní prostředí. Na to se ti, kterým na zemědělství záleží, zaměřují,“ odepsala iDNES.cz Pekarová Adamová.