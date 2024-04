GLOSA: Zatopit Uhry. Desetibodový plán, jak se zbavit Slovenska a Maďarska

Zvolení Petera Pellegriniho slovenským prezidentem potěšilo Rusy. Podporuje „rychlé řešení“ konfliktu na Ukrajině, psala agentura Ria Novosti (Němci by řekli Schnelllösung). Západ naopak zděsilo vítězství „proruského populisty“, jak psala BBC. „Teď už všechny úřady na Slovensku budou v onom mírovém proruském táboře,“ konstatoval rezignovaně polský deník Rzeczpospolita.

Zahraničněpolitický expert německé opoziční CDU Norbert Röttgen by Slováky a Maďary pro jistotu rovnou vyhodil z Evropské unie. „Slovensko se musí rozhodnout, jestli bude následovat Orbána, nebo zda chce zůstat v EU,“ uvedl. Problém je, že neexistuje jasně daná procedura, jak se někoho zbavit, a tak by to milovník unijních dotací Orbán musel udělat sám, což se asi nestane. Chce to proto alternativní plán, mohlo by to vypadat nějak takto:

zrušit visegrádskou čtyřku, stejně byla vždycky k ničemu, V2 s Polskem navíc bude znít výbušněji a bude zárukou raketového vzestupu

jako kompenzaci Maďarům postavit na hranici se Srbskem a Chorvatskem obří zeď proti migrantům a Sorosovi

úsekem zdi u Moháče přehradit Dunaj, u Segedínu Tisu

zaútočit fabiemi na hráz vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros

začít napouštět nové Panonské moře (alternativní názvy: Velký Balaton, jezero Most (Híd) jih

zahájit evakuace a přesuny Maďarů a Slováků – prozápadní do Brna, proruští do Saratova a okolí

na březích vybudovat rozsáhlou turistickou infrastrukturu pro masy jako alternativu k Turecku a Egyptu

zřídit panonskou flotilu jako odstrašení Ruska

z Tater vytvořit rezervaci pro medvědy a polské voliče Kaczynského

županem nezatopených částí Horních Uher jmenovat Andreje Danka, jeho zástupci Igora Matoviče a Matúše Šútaj Eštoka a nakoupit popcorn

A co se zatím děje jinde v Evropě? Islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir oznámila, že rezignuje, aby se v červnových volbách mohla ucházet o post prezidentky. Nahradí ji její předchůdce a dosavadní ministr zahraničí Bjarni Benediktsson. Osmačtyřicetiletá levicová politička stála v čele vlády sedm let a po bouřlivějším období, jež začalo finanční krizí, ostrovu přinesla více klidu a mimo jiné stávku žen. Kandidaturu pojala seriózně, ne jako nedávno chorvatský prezident Zoran Milanović. Ten by se pro změnu rád stal premiérem, ale funkci si chtěl ponechat pro případ, že by to náhodou nevyšlo, filuta.

Pro Jakobsdóttir dle průzkumů bude největším soupeřem profesor a autor politologických studií Baldur Þórhallsson. I ona ale píše, loni jí vyšla detektivka Reykjavík: A Crime Story. Pro vykonávání úřadu islandského prezidenta je to už skoro předpoklad. Ten současný – historik Guðni Th. Jóhannesson – proslul kromě odborných děl I překlady Stephena Kinga. A samozřejmě také výrokem, že kdyby mohl, zakázal by ananas na pizze. Byl to jeho největší skandál ve funkci.

Severoirská Demokratická unionistická strana se vzpamatovává z konce svého posledního šéfa Jeffreyho Donaldsona obviněného ze znásilnění a sexuálního obtěžování. V době, kdy jsou v Británii za rohem volby a v Irsku je silná republikánská Sinn Féin, nic moc situace. Zlatý Donaldsonův předchůdce Edwin Poots, můžou si teď říkat v DUP. Sice tvrdil, že Země je stará šest tisíc let, a už po měsíci se ho radši zbavili, ale aspoň nikoho sexuálně nenapadl (nebo se o tom aspoň neví).

Přitom se dá realizovat mnohem mírumilovněji, než jak činil Donaldson. Třeba jako dlouholetý šéf Sinn Féin Gerry Adams, jenž směřuje svou lásku ke sbírce gumových kachniček a plyšových medvídků. „Jsou to panny,“ řekl o nich jednou.

V Irsku se oficiálně stal novým taoiseachem (premiérem) Simon Harris, v sedmatřiceti letech dosud nejmladší člověk ve funkci. Nástupce Lea Varadkara má rok na to, aby středopravicovou Fine Gael zachránil před očekávanou porážkou v parlamentních volbách. „Jsme malá loď na obrovském rozbouřeném oceánu a potřebujeme na palubě dobré lidi,“ vyjádřil se Varadkar. Nový kapitán, „Tiktokový taoiseach“, jak už Harrisovi přezdívají, zjevně nepochybuje, že to zvládne. „Optimista,“ má ostatně napsáno u popisu své osoby na této čínské síti pro degenerovanou mládež.

Účet si tam tento týden založila i německá vláda. „Nabídka TikToku se zaměřuje především na mladší uživatelky a uživatele,“ uvedla ústy mluvčího Steffena Hebestreita s rozpustilostí sobě vlastní. Tohle spojení rozhodně bude fungovat. „Netancuji. Slibuji,“ slíbil aspoň kancléř Olaf Scholz, stálice tohoto glosáře. Aleno, poslouchejte!