GLOSA: Třetí světová už je tady, zašijme se v Surinamu. V Německu přituhuje

Někomu to připomíná situaci před druhou světovou válkou, někomu tu před tou první, jen v globálnějším měřítku. Stále jasněji se formují dva nepřátelské bloky: Západ na jedné straně a „osa čtyř“ – Čína, Rusko, Írán a Severní Korea – na té druhé. Už i fronty pro třetí světovou válku máme připraveny: východoevropskou, blízkovýchodní, tichomořskou... Pěkně nám to tu Asii obepíná. Podle Putinova šaška Vladimira Solovjova už dokonce třetí světová probíhá. A kdo jiný by to měl vědět.

Člověk při čtení zahraničních zpráv snadno nabude pocitu, že náš starý dobrý poválečný svět definitivně odchází. To třeba jakožto příslušník takzvané generace Y vyrůstáte v 90. letech na konci dějin a ony se pak věci zase začnou dít... Máte-li depresi, možná radši nečtěte nedávno vydanou knihu Homelands od Timothyho Gartona Ashe, „milostný dopis Evropě“, kde jsou dvě poslední kapitoly věnovány vývoji kontinentu od konce studené války. Zatímco v letech 1990 až 2007 autor viděl Evropu jako triumfující, v letech 2008 až 2022 jako ochabující. Možná to Jacques Delors na sklonku roku zabalil, když už nemohl sledovat, kam se to všechno řítí. Brrr...

Lékem na trudnomyslnost budiž Slovensko, kde si jsou schopní vybrat za šéfa národního parku pytláka a kde mají Andreje Danka. Pokud jste nečetli, jeho nedávné příhody naleznete zde, zde a zde. Podle Roberta Fica „normální lidský příběh“.

Slováci proti Ficovi protestují a pod tlakem je i vláda Olafa Scholze v Německu. Koaliční svobodní demokraté (FDP) si sice odhlasovali, že v „semaforu“ zůstanou (ne jako Danko), bouří se však zemědělci, kteří v pondělí s traktory dokonce zablokovali Berlín. „Vypadni, vypadni!“ kříčeli na ministra financí Christiana Lindnera, jenž se snažil mírnit vášně. Štěstí, že policie zabránila ve vjezdu do města několika fekálním vozům.

Nahnědlá krajní pravice se mezitím vrátila ke kořenům a vyplynulo na povrch, že na podzim u Wannsee plánovala „remigraci“ přistěhovalců. Na druhé straně politického spektra pak byla oficiálně založena „levicově-konzervativní“ strana Spojenectví Sahra Wagenknechtová (BSW) někdejší hvězdy Levice a podle průzkumu INSA se hned stala se 14procentní podporou třetí nejsilnější stranou za CDU a AfD, přičemž právě druhé zmíněné partaji by mohla uzmout nejvíc voličů. Teorie podkovy Jeana-Pierra Fayeho v celé své kráse.

V Německu tedy mají konzervativní levici, v Portugalsku zase, jak známo, pravicovou sociální demokracii. A odnedávna ještě pravicovější nacionalistickou partaj Chega! (Dost!). Ta sladila notičky na víkendovém kongresu a v předčasných parlamentních volbách, jež se budou konat 10. března, by mohla podle průzkumů získat 15 procent hlasů, takže hrozí, že se v poklidné zemi stane po desetiletích něco nového.

Favority jsou nicméně stále dvě hlavní strany – zmínění sociální demokraté (PSD) Luíse Montenegra, jemuž v mládí kvůli postavě přezdívali Hrášek, a dosud vládní socialisté (PS). Končícího premiéra Antónia Costu, který dojel na kauzu s těžbou lithia, v jejich čele nahradil exministr infrastruktury Pedro Nuno Santos. Aby ujistil o své levicovosti, zdůrazňuje, že ve zkratce PS jsou jen dvě písmena – P jako strana a S jako socialistická (takže třeba M v ní nenajdeme). Santos má štěstí, třeba šéf severomakedonské VMRO-DPMNE (Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské národní jednoty), takhle úderný být nemůže.

Něco se stalo i v Surinamu. Toho je třeba využít, protože moc často se to nestává. Tak tedy: bývalý diktátor Dési Bouterse, jehož v prosinci odsoudili na dvacet let za vraždu patnácti svých odpůrců v roce 1982, se ztratil. A zrovna když měl započít trest. „Do vězení nenastoupí,“ odpálila jeho žena Ingrid dotěrné novináře, kteří se ptali, jestli je Dési doma a jestli může ven. Takhle jednoduché to je. Jestli se chcete schovat před světem, málokteré místo je nenápadnější než Surinam a jeho amazonská džungle. Přitom Boutersemu v Paramaribu postavili vlastní vězení...

A na Nový Zéland dorazila z Norska politická kleptomanie. Načapali zelenou poslankyni Golriz Ghahramanovou, první uprchlici, která kdy zasedla v tamním parlamentu. Dvaačtyřicetiletá dáma původem z Íránu ukradla v obchodech kabelku a další zboží. „Na mém mentálním zdraví se projevil stres z práce,“ zdůvodnila vše při rezignaci.