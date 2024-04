„Pelle, na Hrad!“ skandovali ve štábu vítěze. Ten triumf oslavil bez médií

Všechny předvolební průzkumy a modely předpovídaly velmi těsný výsledek. Po uzavření volebních místností vydal Median pro RTVS model, podle kterého měl vyhrát Ivan Korčok s výsledkem 51,1 procenta.

Pellegrini si nakonec nad svým protivníkem celou dobu udržoval náskok, během sčítání byl ve svých vyjádřeních ale spíše zdrženlivý. Všechny rozhovory, které poskytl, se točily právě kolem toho, že by měl být výsledek velmi těsný a že tak napínavé sčítání Slovensko ještě nezažilo.

Ve volebním štábu v restauraci Aušpic s výhledem na nasvícený Bratislavský hrad za řekou Dunaj s Pellegrinim výsledky sledovali ministři a další politici z jeho strany Hlas. Zhruba po hodině sčítání začal být prezidentský kandidát ve viditelně lepší náladě, s příznivci si připíjel. Připustit, že je vítěz, zatím alespoň navenek, však nechtěl. „Toto je nejhorší, víš. Nějak to začne a nakonec se to změní a přijde emoční kotrmelec,“ říkal svým blízkým, když ho informovali, že podle deníku SME má šanci na vítězství. V té době byly sečteny dvě třetiny hlasů.

Zatímco do štábu Ivana Korčoka na druhé straně řeky dorazily pro Čechy známé osobnosti jako Magda Vášáryová, Milan Kňažko nebo Vica Kerekes, u Pellegriniho byli především politici. Přijel třeba bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič. Premiér Robert Fico prý s příjezdem vyčkával podle toho, jaký bude výsledek.

Ještě před sečtením všech hlasů poslanec Hlasu Roman Malatinec začal vítězně tleskat, lidé ve štábu začali slavit. „Konečně po deseti letech mám z prezidenta radost,“ volal jeden z poslanců strany Hlas. Následovalo skandování „Pelle, na Hrad!“ a dvě sloky slovenské hymny.

Pellegrini v tu dobu zmizel, aby po sečtení všech hlasů společně s Ficem vystoupil na tiskové konferenci. Zvítězil s 53,12 procenta.

„Budu chránit a bránit zájmy Slovenské republiky. Budu prezidentem, který bude podporovat vládu ve snaze zlepšovat život lidí na Slovensku. Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí anebo nelíbí, ať mne za to kritizuje, kdo chce,“ prohlásil. Fico mu pogratuloval. „Lidé na Slovensku ukázali, že rozeznají, co tomuto státu hrozí ze strany liberálních médií, aktivistů, nevládních organizací a progresivistů,“ řekl Fico.

Pellegrini prostor pro dotazy novinářů nedal. Řekl, že na ně bude na ně odpovídat v neděli. S Ficem a všemi dalšími podporovateli se odebral do horního patra restaurace a pokračoval v oslavách soukromě bez přítomnosti médií.