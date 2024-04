Gay Pellegrini mi nevadí, propagátor LGBT Korčak ale ano. Co zaznělo u voleb

Slovák Samuel na druhé kolo prezidentských voleb přiletěl ze Spojených arabských emirátů. Dočasně tam pracuje, trvalé bydliště má v Bratislavě. Hlas dal Ivanu Korčokovi. „Protože Korčok je fajn chlap a nechci, aby bylo Slovenskou v rukou mafie. Pro mě to byla podobná volba jako pro vás Pavel versus Babiš,“ vysvětloval. Volit byl v části Bratislavy, kde má trvalý pobyt.

Stejného kandidáta zmiňují i další. V centru Bratislavy v Základní škole Milana Hodži kousek pod Bratislavským hradem ani jiné jméno během dopoledne od dotázaných nepadlo. Jen několik málo řeklo, že si to nechají pro sebe.

„Budu volit Korčoka, protože chci, aby to bylo vyvážené,“ zdůvodňuje seniorka Alžběta Bystrianská. Naráží na to, že zatímco Pellegrini je spojený s vládou Roberta Fica, Korčoka podporuje opozice.

Důvody, proč lidé chtějí za prezidenta Korčoka jsou podobné. Nesouhlasí s Ficovou vládou, líbí se jim jeho liberálnější názory, chtějí směřovat Slovensko na Západ. „Je to sympatický muž s pokrokovými názory. Není to zrovna paní Čaputová, ale třeba se tam dopracuje,“ popisuje šestašedesátiletá žena. Celá její rodina prý volila stejně.

Do základní školy přicházejí další a další voliči. Fronty se netvoří, i tak jsou ale z množství lidí členové volební komise překvapení. Podle zapisovatelky je volební účast vyšší než před dvěma týdny. Přišlo i více lidí s voličským průkazem, tedy těch, kdo nemají v okolí místnosti trvalé bydliště. Zapisovatelka předpokládá, že sečteno budou mít rychle. „Máme jen dva kandidáty, bude to jednoduché, ve 23 hodin budeme mít hotovo,“ myslí si. Volební místnosti se zavírají o hodinu dříve.

Jasně, že volím Pelleho

Na druhé straně řeky Dunaj za mostem Slovenského národního povstání leží sídliště Petržalka. I tady lidé vyrazili volit. Názory na kandidáty už tak jednoznačné nejsou, Korčok však převládá. „Je to proevropský politik a nechci, aby mi kvůli politické situaci u nás dítě odešlo do jiné země. Bohužel se na tom neshodnu ani s nejbližší rodinou, ale věřím, že i tady v Petržalce Korčok vyhraje. Žije tady hodně mladých lidí a ti mají podobný pohled jako já,“ popisuje žena a během krátkého rozhovoru se rozbrečí. „Promiňte, hrozně špatně to snáším,“ dodá a odchází pryč.

Z volební místnosti v základní škole na Nobelově náměstí vychází mladý muž Jaroslav. „Korčok je americký agent,“ opakuje konspirační teorii, která kolem tohoto kandidáta šířila dezinformační scéna. Ani s Pellegrinim se prý úplně neztotožňuje, přesto ho volil. „Na Slovensku už dlouho volíme menší zlo, a to je pro mě teď Pellegrini.“

Volit vyrazilo hodně rodičů s dětmi. Malý syn poskakuje za tatínkem a volá na něj, koho jdou volit. „Jasně, že Pelleho,“ odpovídá mu nahlas a suverénně otec.

Starší pár po chvílí váhání řekne, že také dali hlas Pellegrinimu. „Je směšné, jak se Pellegriniho snažili v kampani pošpinit,“ říká muž, který se představuje jako Bohumil. Vzpomene například to, když bývalý premiér Igor Matovič před druhým kolem zveřejnil fotografie Pellegriniho v Itálii, které mají dokazovat, že je homosexuál. „Ano, je gay. To mi nevadí. Korčok je propagátor LGBT a to už se mi nelíbí,“ uzavírá.