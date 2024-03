Ficova „podržtaška“ s pověstí sympaťáka. Dvě tváře Petera Pellegriniho

Před svými příznivci se Pellegrini už léta stylizuje do role sympatického chlapíka, který tu pokosí trávu, tu mamince pomůže pověsit záclony, tu sedne za volant traktoru a vyrazí na pole. Na sociálních sítích se rád pochlubí i fotkami z kokpitu letadla nebo procházky se psem Gerym. Odpůrce však neošálí ani svými pověstnými „jamkami“ neboli ďolíčky ve tvářích.

Pro své kritiky je totiž pořád pravou rukou Roberta Fica, přestože jeho stranu Směr opustil už před čtyřmi lety. „Udělám vše pro to, aby se členové, budoucí členové a podporovatelé strany nemuseli stydět za svého předsedu,“ zapřísahal se, když zakládal Hlas. Jak vážně toto odstřižení od Ficova světa myslel, se dá s trochou nadsázky ukázat třeba na tom, že se v názvu své vlastní strany pletl tak moc, až jí mnozí Slováci začali říkat Směrohlas.

Chytlavou přezdívku Podržtaška později dostal i nynější kandidát na prezidenta. Svého času nejoblíbenější politik se do boje o nejvyšší ústavní funkci vydává v době, kdy už jeho popularita není tak neotřesitelná jako dřív. Dolů ho táhnou právě účast ve vládě staronového premiéra a kauzy tohoto kabinetu, kvůli kterým Slováci už měsíce vyrážejí týden co týden demonstrovat.

Na Hlasu přitom v době skládání vlády velmi záleželo. Slovensku dnes mohla vládnout úplně jiná koalice. Pellegrini však dal přednost stabilitě, jak potom vysvětloval. Do puntíku ovšem dodržel precizně formulovanou větu, že osobně už si s Ficem do jedné vlády nesedne – a stal se předsedou Národní rady.

„Ještě je třeba pracovat, a ne odklidit se do prezidentského paláce,“ dušoval se pak osmačtyřicetiletý politik, když se ho ptali, zda náhodou neuvažuje o dalším profesním posunu. Kandidaturu na prezidenta definitivně oznámil až mnohem později, a to na stranickém sněmu v rodné Banské Bystrici, kde děkoval rodičům a prezentoval svou vizi.

V té vidí Slovensko coby hrdou a sebevědomou zemi „doma i v zahraničí“. Pellegrini podle svých slov odmítá podlézat Bruselu a coby prezident by chtěl důstojně reprezentovat Slováky a chránit slovenské národní zájmy. V nedávném příspěvku nezapomene zahrát ani na katolickou strunu, když vzpomíná, že největší dojem na něj neudělala návštěva Bílého domu ani Kremlu, ale audience u papeže.

„Nějak tu přežíváme přes třicet let, ale nemáme definované, kde chceme být v roce 2040 nebo 2050. Měli bychom si říct, co chceme světu nabídnout. Budeme největší zásobárnou pitné vody ve střední Evropě? Tak pro to pojďme něco udělat, abychom za patnáct let byli nejbohatší zemí ne proto, že máme ropu, ale protože máme vodu,“ rozpovídal se o své vizi pro Slovensko ještě před loňskými parlamentními volbami.

Syn učitelky a automechanika v minulosti prošel posty ministra školství, státního tajemníka resortu financí či místopředsedy vlády pro investice, informatizaci a eurofondy. Pro jeho kariéru však bylo nejzásadnější až dění po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Protesty, které před šesti lety vypukly, dotlačily Fica k demisi.

Pellegriniho vize:

Peter Pellegrini Prezident musí mať jasnú víziu ako reprezentovať svoj národ v zahraničí. Ja ponúkam hrdé a sebavedomé Slovensko. Slovensko, ktoré je hrdou súčasťou EÚ a NATO. Vždy však budem hájiť naše národnoštátne záujmy a záujmy ľudí, ktorí na Slovensku žijú.



Viac o mojej vízii zahraničnej politiky nájdete v príspevku 891 191

„Nebojte se, já nikam neodcházím,“ řekl tehdy Fico prorocky hlavě státu Andreji Kiskovi s úsměvem a za svého nástupce vybral právě Pellegriniho. Ten Slovensko dovedl do voleb, od porážky už však stranu neuchránil. Dlouholetá éra Směru skončila a k moci se po historické výhře dostalo OLaNO Igora Matoviče. Jeho koaliční vláda nicméně nevydržela ani do konce mandátu.

Pellegrini si mezitím založil Hlas, což Fico považoval za „obyčejnou zradu“. Tehdy se zdálo, že se oba politici definitivně rozkmotřili. Ale ne na dlouho. Matovičova chaotická vláda i Ficovo znovuzrození v opozici způsobily, že slovenští voliči znovu dali šanci Směru. Mnozí v duchu hesla „sice se tu kradlo, ale aspoň jsme měli klid“. A ten teď slibuje i Pellegrini.

Léta si buduje image kultivovaného slušného politika, představitele moderní evropské levice a prozápadně orientovaného člověka, který se nikdy nenamočil do korupčních afér Směru. Jednomu osobnímu skandálu se nicméně nevyhnul. Před dvěma lety několik svědků popsalo, že v krabici od šampaňského Cristal převzal úplatek 150 tisíc eur (3,8 milionu korun). Pellegrini to popřel a dlouhodobě mu to výrazněji neublížilo.

Fasádu sympaťáka s uklidňujícím přístupem ke slovenské emotivní politice si Pellegrini ostatně nenechá narušit ani kritickými otázkami, ať už od slovenských novinářů nebo ostatních kandidátů. Dosud podle portálu Sme odmítl všechny pozvánky do televizních debat a duelu se svým hlavním rivalem Ivanem Korčokem se ještě neúčastnil ani jednou.

„Účast ve volebních diskusích je svobodným rozhodnutím každého jednoho kandidáta. Peter Pellegrini se zúčastní debat, které umožní smysluplnou diskusi o vizi budoucnosti Slovenska, jak svým formátem, tak i hostitelským médiem,“ vzkázala jeho mluvčí. V předvolebních průzkumech je „Pelle“ zatím favoritem a strategie „promlčet se“ až do voleb mu proti méně známému Korčokovi může významně pomoct.

Volebním sloganem „Slovensko už potřebuje klid“ Pellegrini míní klid od hádek a zmatků ve vládě i ve společnosti. Jenže mnozí upozorňují, že pokud se bývalý „směrák“ stane prezidentem, klid přinese někomu trochu jinému než národu. Vždyť i nominanti Hlasu, třeba ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, ve vládě pod Ficovou taktovkou ochotně dělají vše pro to, aby se kauzy z minulých vlád Směru nikdy nevyšetřily.

Pellegrini zval příznivce na svůj novoroční projev. Žádné zásadní novinky, třeba svou kandidaturu na prezidenta, v něm však neoznámil. Potvrzení svého rozhodnutí oddaloval ještě několik týdnů:

Peter Pellegrini Pred večernými oslavami a príchodom nového roka sme si s Gerym vyšli na poriadnu prechádzku v prírode.



Želám vám krásny večer a úspešný štart do roku 2024. A pokiaľ budete mať zajtra chvíľu času, sledujte o 9:00 ráno môj Facebook. 109 109

„Slovensko se vychyluje nesprávným směrem. Pellegrini sice slibuje klid, ale to by byl klídek a tabáček. Klid na práci, klid od občanů, klid na to, aby si mohli dělat, co chtějí,“ řekl na nedávné besedě Korčok, který jako příklad zmínil Ficovu kontroverzní novelu trestního zákona. Ta by podle něj za prezidenta Pellegriniho už dávno byla na cestě k tomu, aby začala platit.

Současná prezidentka Zuzana Čaputová ji naopak poslala k posouzení Ústavnímu soudu. Šéf Hlasu navíc odmítá Korčokovu tezi, že hlava státu má vyvažovat a hlídat kroky vlády. Žádnou protiváhou Fica být nechce. Prezident má prý vládě pomáhat, pokud pracuje na blahu obyvatelstva, a kritizovat ji až ve chvíli, kdy s tím přestala.

V rozhovoru pro MF Dnes také Korčokovi vzkázal, že kdyby vznikla vláda Hlasu s liberálním Progresivním Slovenskem, o žádném vyvažování z pozice prezidenta by dnes nebyla řeč. Pellegrini od vstupu do vlády pravidelně přechází Ficovy proruské výroky o válce na Ukrajině a sám apeluje na to, aby slovenští hráči ruské ligy KHL mohli reprezentovat Slovensko na hokejovém mistrovství světa.

Politika se prý nemá míchat do sportu. Za zmíněnou přezdívku Podržtaška si Pellegrini mimochodem může sám. Sliboval totiž, že přesně tou pro Fica nebude. Svůj pohled na ruskou agresi pak v rozhovoru shrnul slovy: „Po dvou letech bychom si měli konečně začít vytvářet realistický obraz situace. Na Slovensku vnímáme, že pokračovat ve financování vojenského konfliktu nepřináší žádné výsledky,“ řekl s tím, že v tom se Slovensko liší od Česka. Tradici by však neporušil a na první státní návštěvu by coby prezident vyjel do Prahy.

Traktorista Pellegrini...

Peter Pellegrini Úroda je tohto roku dobrá. Učím už aj svojho nástupcu (sestrinho vnuka), ktorého to už teraz veľmi baví. Prajem Vám pekný víkend priatelia.



#peterpellegrini 599 599

Žádná první dáma s ním však nepřijede. Na Slovensku je sice veřejným tajemstvím, že je Pellegrini pravděpodobně gay, v politickém boji to však zneužil až jeden z jeho soupeřů. Paradoxně to byl Andrej Danko, šéf Slovenské národní strany a Pellegriniho koaliční partner.

Šéf Hlasu se odmítl snížit k tomu, aby jeho útoky komentoval, a na přímou otázku z médií kdysi řekl, že není homosexuál. Když pak oznamoval kandidaturu, svěřil se, že ač by si i on přál založit rodinu a předat jí vše, co jej naučili rodiče, nedostalo se mu tohoto štěstí. „Možná i proto jsem mohl tvrdě pracovat pro lidi,“ dodal tehdy. Jeho oponenti by nejspíš dodali „naše lidi“.

Díky slovenským vtipálkům jsou fotky Pellegriniho se sekačkou legendární. Staly se totiž součástí mnoha žertovných koláží: