GLOSA: Putinův dvojník nalezen, pancéřový Scholz a prašivý Wilders

Německo po desetiletích pacifismu tváří v tvář ruské hrozbě opět výrazněji zbrojí a letos poprvé od roku 1992 vydá na obranu požadovaná dvě procenta HDP, takže kdyby Trumpovi ukázali, kde leží, snad by ho i bránil. Kancléř Olaf Scholz za této situace v pondělí vyrazil do nové továrny Rheinmetallu v dolnosaském Unterlüßu, kde ho zvěčnili s tanky či dělostřeleckou municí. Německá média mu tak definitivně přišila přezdívku Panzer-Kanzler.

Možná jednou budou fotky s tanky Scholze definovat. Podobně jako Brandta pokleknutí ve Varšavě, Schmidta cigára, Schrödera dostaveníčka s Putinem či Merkelovou selfie s migranty a kosočtverec z prstů. Docela podle toho jde ve zkratce načrtnout, kam se ubíraly dějiny Německa od druhé světové války.

Ještě předtím se Scholz při návštěvě USA setkal se svým „dvojníkem“, senátorem za Delaware Chrisem Coonsem. Zajímavější ale je, jak je to teď s dvojníky Vladimira Putina. Mluvil s Tuckerem Carlsonem on, nebo přešitý jiný odborník na středověké dějiny?

Ruský „politolog a historik“ Valerij Solovej míní, že správně je nepochybně druhá možnost. The Wall Street Journal připomněl, že podle známého šiřitele konspiračních teorií už dvojník, ovládaný kremelskou elitou, Putina zcela nahradil. Bývalý vládce podle Soloveje v říjnu zemřel a je od té doby schovaný v mrazáku.

Solovej, který v minulosti vyřkl několik předpovědí (Putin odstoupí v roce 2020, Putin rozhodně bude muset opustit svůj post v roce 2021, Putin rezignuje před rokem 2024), tvrdí, že verzi s dvojníkem neprůstřelně podporují jizvy po plastické operaci, jež jsou údajně vidět lupou pod jeho očima. Už jen kvůli Carlsonovi si člověk musí přát, aby to tak bylo. Ale jak je to s tím mrazákem samozřejmě nevíme. Bůhví jestli je v Rusku vůbec mají. Zato náš investigativní tým našel Putinův obličej tady vpravo nahoře:

Mumifikované ostatky opic, které nalezl na letišti v Bostonu pes celní stráže.

V Nizozemsku se po třech měsících od voleb zasekla vyjednávání o koalici. Šéf uskupení Nová společenská smlouva Pieter Omtzigt je opustil, takže vítězi Geertu Wildersovi zbyli už jen lidovci (VVD) a zemědělské uskupení BBB. Omtzigt vzkázal, že je ochotný podpořit menšinovou vládu, stejně se ale už dříve vyjádřila předsedkyně VVD Dilan Yesilgözová. „Mýdlová opera ve zpomaleném pohybu,“ zhodnotil to komentář webu DutchNews. „Všem by mělo být jasné, že ne každý může vládu podporovat zvenku,“ naznačil Ronald Plasterk, který v jednáních zastával roli takzvaného informateura, že by bylo dobré, aby byl taky někdo uvnitř.

V Paříži vrcholí přípravy na blížící se olympijské hry. Na předměstí Saint-Denis dokonce po dvaceti letech obnovili veřejné sprchy, kde se lidé mohou umýt, když na to přijde. Francouzská metropole zkrátka dělá vše pro to, aby na návštěvníky sportovní události udělala dojem. Ti v ní ale na přelomu července a srpna možná budou sami. Pařížané se totiž ve velkém chystají pryč. „Neodjíždějte, byla by to kravina,“ apelovala na ně starostka Anne Hidalgová. Jako kdyby nevěděla, že Paříž odjíždí v srpnu na dovolenou každý rok. Tady asi nepomůže ani to, že se před hrami vykoupe v Seině, jak slíbila. Možná že právě kvůli iluzi zalidnění nakonec u řeky nechají takzvané bukinisty, které chtěli původně vyštvat.

Finsko si zvolilo nového prezidenta. Sauliho Niinista vystřídá Alexander Stubb. Známý pětapadesátiletý expremiér, který by z fleku mohl vystupovat v reklamě na zubní pastu, porazil exministra zahraničí Pekku Haavista. Byl to ale skutečně gentlemanský souboj – oba si vyměňovali komplimenty nejen během kampaně, ale i během společného vyhlašování výsledků. Chybělo už jen, aby se vše odehrávalo v sauně s lahví vodky.

Spolu se Stubbem Finsko získalo i první první dámu narozenou v zahraničí. Susanne Innes-Stubbová pochází z Británie, ale naučila se i finsky. K tomu umí také anglicky, francouzsky a německy. Ovládá tedy pět stejných řečí jako choť, což poskytuje nejen širokou paletu možností během případných manželských hádek. Holt kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem – škoda že to neplatí i pro počet kandidatur na prezidenta, může si říkat poražený Haavisto. Neuspěl už potřetí, čímž se stal takovým finským Williamem Jenningsem Bryanem; ten to v USA neúspěšně zkoušel v letech 1896, 1900 a 1908.