GLOSA: Rusko se vtírá do Asie, Izrael is the new Kyjev a Dankovo pero

Ruský fašistický diktátor Vladimir Putin rozjel velkou asijskou ofenzivu. Poté, co před měsícem přivítal vůdce KLDR Kim Čong-una, vyrazil minulý týden na návštěvu Kyrgyzstánu a toto úterý zavítal do Číny na summit k plánu nové Hedvábné stezky. „Rusko a Čína sdílejí touhu po spolupráci s cílem dosáhnout všeobecného udržitelného a dlouhodobého hospodářského pokroku a sociálního blahobytu,“ promluvil Putin mimo jiné o disciplínách, které Rusům vždy tak šly.

Kromě toho, že v žertu pozval Joea Bidena na palačinky a čaj (pozor!), ukázal světu své jaderné kufříky a polaskal se s věrným lokajem Viktorem Orbánem, také přijal pozvání k návštěvě Vietnamu. Rusko se tedy snad konečně víc obrací východním směrem, kam civilizačně patří. Jen tedy s tím prodejem plynu mu to úplně nevyšlo.

Zástupci Evropské unie a zemí západního Balkánu jednali v pondělí v albánské Tiraně. Vybrali si pro to zajímavé místo – muzeum Pyramida, jež vzniklo v roce 1988, tři roky po smrti diktátora Envera Hodži, jehož mělo oslavovat jako faraona. Zúčastnila se šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německý kancléř Olaf Scholz, který po bidenovsku sešel z červeného koberce, překročil sametový provaz a vypadal poněkud ztraceně. Možná je to nakažlivé.

NEXTA @nexta_tv German Chancellor Scholz looked a little lost during his visit to #Albania https://t.co/uZ6EKMdVKJ oblíbit odpovědět

Scholz, Biden a po nich i britský premiér Rishi Sunak později zamířili do Izraele, který je nyní novým Kyjevem. Kdo ze státníků tam ještě nepřijel, jako by nebyl. Dokonce francouzský prezident Emmanuel Macron, oblíbenec tohoto glosáře, odhodlaně prohlásil, že BY TAM RÁD JEL. Tak snad to vyjde. Zatím zůstává alespoň hluboce znepokojen.

Válka mezi Izraelem a Hamásem má nicméně dopady daleko mimo Blízký východ. Obyvatelku vesnice Armthorpe nedaleko anglického Doncasteru rozčílila rogala, která viděla na obloze. „Jestli si někdo myslel, že je legrační plachtit nad vesnicí, tak to bylo mimořádně nevkusné. Byla tam dvě rogala jako ta, která použil Hamás při útoku na festival, nahnalo mi to hrůzu,“ stěžovala si. Další fází tohoto chování je toto.

Na Slovensku se dva týdny po volbách dohodli na nové vládě. Kondolujeme. Šlo to poměrně rychle a asi největším zádrhelem bylo, když šéf Slovenské národní strany Andrej Danko při podpisu memoranda o spolupráci koaličních stran zápasil s perem. Tento týden se k zapeklitému hlavolamu vrátil. „Dá se říct, že bylo špatně našroubované. Bál jsem se, abych ho nezlomil, tak jsem ho odšrouboval a našrouboval zpět, protože jsem ho nechtěl zlomit. Byla to běžná životní situace,“ vysvětlil.

Zatímco Slováci počítali, jak často se jim něco takového děje, Danko přispěchal se svou představou, čím by se mělo zabývat ministerstvo kultury, jež má vést jeho stranou nominovaná Martina Šimkovičová. „Nemyslím si, že máme mít v baletu tanečníka z Koreje nebo dirigenty ze zahraničí, když máme umělce na Slovensku,“ řekl v televizi TA3. Rudolfu Huliakovi by zase jistě rád poradil, jak na lov medvědů a dalších nepřátel společnosti, kdyby ho prezidentka Zuzana Čaputová neodmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Další osudy kapitána Danka a spol. pro vás bude sledovat naše expertka na slabomyslné Slováky Kateřina Havlická.

V Británii za sebou mají sezonu výročních stranických konferencí. Díky tomu jsme byli premiérem a šéfem konzervativců Sunakem opět ujištěni, že muži jsou muži a ženy ženy, a mohli sledovat, jak se lídr labouristů Keir Starmer stal obětí podlého útoku třpytkami. Poslanci ve Westminsteru si jistě oddechli, že se vrátila běžná agenda – k níž podle sněmovního dohlížecího orgánu ICGS patří i alkohol, který může za několik incidentů z poslední doby. Pití podle ICGS vede k zastrašujícímu chování, jakým je křičení a nadávání. Také prý způsobuje, že někteří svědkové si vyšetřované události nedokážou vybavit.

A že jich je. To je samé sexuální obtěžování (žen i mužů, viz kauza Chrise Pinchera), sledování pornografie, zaměňování pracovních cest se sexuální turistikou – a dokonce i úmyslné rozptylování překřižováním nohou po vzoru Sharon Stone!

Indonéský prezident Joko Widodo alias Jokowi alias indonéský Obama ke konci svého působení v úřadu ještě jednou pořádně namíchl své kritiky, kteří mu vyčítají příklon k autoritářství. Ve volbách konaných příští rok v únoru už po dvou pětiletých funkčních obdobích nemůže kandidovat, usoudil však, že by bylo záhodno, kdyby nějaká pěkná politická funkce zůstala v rodině. Třeba kdyby se jeho syn Gibran Rakabuming stal viceprezidentem. Menší zádrhel spočíval v tom, že Rakabumingovi, starostovi města Solo na ostrově Jáva, je jen 36 a minimální věk pro kandidaturu je 40. To se ale naštěstí podařilo vyřešit díky ústavnímu soudu, jehož předsedou je shodou okolností švagr Widoda Anwar Usman, který synovi prezidenta udělil výjimku.

Jiný člen soudu, Guntur Hamzah, to zdůvodnil tím, že by bylo nespravedlivé bránit v rozvoji mladým Indonésanům se zkušenostmi s vládnutím. Rakabuming tak bude mít šanci vstoupit do vybrané společnosti světových viceprezidentů, kam patří například první dáma Ázerbájdžánu Mehriban Alijevová, pro niž manžel tuto pozici před šesti lety speciálně zřídil.

Německého exkancléře Gerharda Schrödera v poslední době provázejí samé nepříjemnosti. Kvůli vazbám na Rusko mu odebrali peníze na kancelář a personál, snažili se ho vyhodit z SPD a jeho někdejší spolupracovník a nyní prezident Frank Walter-Steinmeier mu nepopřál k 79. narozeninám, což ho prý obzvlášť ranilo.

Aby toho nebylo málo, o víkendu musel Schröder řešit nepříjemný incident v hamburské restauraci, kde pořádal skromnou večeři pro vybrané hosty. Dohoda byla, že jim zaplatí menu a cokoli navíc si každý uhradí sám. Nakonec však dokonce musela přijet policie, když jeden z hostů nezaplatil 6117 eur (151 000 Kč) za nápoje a odešel. To v Gazpromu jistě neslyšeli rádi...