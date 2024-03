Piráti chtějí mimořádnou schůzi. Babiš podle nich ohrožuje bezpečnost Česka

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal v neděli okolo 16. hodiny Babiš v mailu svým spolupracovníkům v hnutí ANO, aby mu připravili materiál na ministra zahraničí Lipavského. Jenže mail odešel i na jinou adresu, příjemce si ho nenechal pro sebe a poskytl ho novinářům.

„Mně přijde, že už začíná být bezpečnostním ohrožením této země, způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodně politické postavení naší země,“ řekl pár hodin před tím v Otázkách Václava Moravce v ČT Lipavský na adresu Babiše. Mluvil také o tom, že se podle něj Babiš nechal vodit od maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten, nyní i spolu se slovenským premiérem Robertem Ficem zaujímá zdrženlivé postoje k pomoci Ukrajině napadené Ruskem.

„Honza Lipavský má pravdu: Babiš je hrozba pro bezpečnost Česka a navíc s mafiánskými manýry. To první je sakra nebezpečné, to druhé je ale hnusné a zavrženíhodné. Podle Pirátů je zásadní, a budu v koalici prosazovat, aby se to potvrdilo nejlépe na mimořádné schůzi, kde se Sněmovna jasně vyjádří, že naše bezpečnost není samozřejmost. Že našim společným cílem je svobodná Evropa bez vlivu Putinova Ruska,“ napsal už v pondělí Bartoš na sociální síti X a v úterý potvrdil, že mimořádnou schůzi bude v koalici chtít.

„Požaduji mimořádné jednání sněmovny. Ne proto, že si šéf opozice objednal za peníze občanů kompro na ministra zahraničí. Ale hlavně proto, aby sněmovna potvrdila pevné rozhodnutí bránit bezpečnost českých občanů proti ruské hrozbě. A udělali jsme maximum proti odevzdání Ukrajiny Putinovi a umístění ruských jaderných hlavic 200 km od českých hranic,“ uvedl i šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Schůzka lídrů vládní koalice, po níž bude jasnější, zda mimořádná schůze Sněmovny bude, má začít v úterý 16 hodin.