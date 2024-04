Schillerová nechce v 65 do důchodu, u řady profesí si to ale neumí představit

„Určitě jsou profese, kde si to umím představit. Já, když budu zdravá, nepůjdu v 65 do důchodu, vysokoškolský pedagog, vědec a tak dál, to jsou lidi, kteří nechodí do důchodu, pokud jsou zdrávi a nechtějí odejít. Ale pak je celá řada profesí, kde si to neumím představit,“ řekla iDNES.cz stínová ministryně financí a šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová.

„A oni z toho vypíchli 120 tisíc lidí, nemají k tomu analýzu, myslím tím ty náročné profese, vložili to do toho zákona po připomínkovém řízení, což jsem řekla jasně i na Hradě,“ řekla šéfka poslanců ANO.

„Tím hlavním bodem, na kterém jsme se shodli, je to, že nelze nekonat,“ prohlásil prezident Petr Pavel minulý týden po jednání s Jurečkou i se zástupci ANO. „Shodli jsme se na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat, to je naprosto nezbytný parametr,“ řekl Pavel.

Schillerová to hned na Hradě dementovala, že potřebuje materiál, který zpracovává ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda ho schvaluje vždy do 30. června. „To je klíčové, abychom se bavili o věku do důchodu, abychom tam vlastně viděli ta konkrétní data. A my jsme se bavili o přístupu, o způsobu, jakým to nastavit, zda tam nastavit strop, což by byla spíše pro nás cesta, zda tam zachovat ten pětiletý interval, a nebo tam nechat automatiku, kterou navrhuje ministr práce a sociálních věcí,“ řekla na Hradě Schillerová.

„Pokud tomu budou odpovídat tvrdá data a analýza, kterou si dělá MPSV každých 5 let, tak ano,“ odvětila podle Blesku v rozhovoru na dotaz, jestli je tedy pro, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu.

Data ministerstva nebudou zvyšování věku odchodu do penze odpovídat, říká Schillerová

„Ano jsem určitě neřekla. Já jsem mluvila o tom, že my potřebujeme ta tvrdá data a ta tvrdá data, já jsem přesvědčena, že tomu nebudou odpovídat,“ řekla v pondělí Schillerová.

„Základní kritérium musí být využitelnost těch lidí na trhu práce, jinak je přesuneme do sociálního systému,“ zdůraznila. Neumí si představit zvyšování věku odchodu do penze u celé řady lidí z manuálních profesí, jimž to nechce koalice umožnit.

Jurečka představil, koho chce na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení, na začátku března. Budou to podle něj například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči... Je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl Jurečka.

Výčet těžkých profesí má vycházet z nynějších čtyř kategorií prací. Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví. Dřívější nekrácený důchod má být možný pro celou čtvrtou kategorii a část z kategorie třetí. Ze 13 rizikových faktorů u třetí kategorie chce Jurečka brát v potaz fyzickou zátěž, vibrace, teplo a chlad. „Týká se to 118 921 lidí,“ řekl.

„Když jsem se na to ptala, proč se zvolila ta čtyři kritéria, tak jsem se dozvěděla, že to vyplývá z analýzy ministerstva zdravotnictví a že by nám to vysvětlili oni, což jsem odmítla,“ uvedla Schillerová.

Jurečka slíbil, že do 22. dubna, kdy proběhne na Hradě další jednání, důchodovou reformu ještě do vlády nepošle.