ANO chce mimořádnou schůzi kvůli kampeličce. Premiér to už vysvětlil, řekl Kupka

„Veřejnost dostala jasné odpovědi,“ řekl v nedělní debatě Kupka. Opoziční iniciativu vnímá jen jako další snahu obstruovat. „Nepokládám to za efektivní ani správné,“ podotkl.

Záměr na svolání nové mimořádné schůze oznámili zástupci ANO tento týden na jiné mimořádné schůzi k bezpečnostním hrozbám, kterou inicioval koaliční tábor. Za bezpečnostní riziko pokládají údajné propojení ODS a Fialy s kampeličkou. Havlíček v neděli uvedl, že žádost o svolání schůze odevzdá ANO možná ještě před Velikonocemi. „Je pravda, že tímhletím směrem jdeme,“ uvedl.

K debatě o premiérově majetkovém podílu v PDZ se Sněmovna sešla z podnětu ANO začátkem února. Dolní komora tehdy s ohledem na postoj koaliční většiny zamítla návrh programu a schůze se neuskutečnila.

„Nevyvrácené podezření“

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová tento týden na koaliční schůzi k bezpečnostním hrozbám řekla, že skutečným rizikem je „nevyvrácené podezření na financování ODS a Institutu Petra Fialy z peněz vypraných v kampeličce pražské galerky“, která se údajně podílela na praní špinavých peněz a zpronevěře financí pro nákup pomoci pro Ukrajinu. Připomenula, že premiér Fiala v minulosti nezapsal podíl v PDZ do majetkového oznámení.

Ministerský předseda to v minulosti opakovaně označil za opomenutí a zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Rozruch kolem vkladu v záložně označil za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

ANO však trvá na návrzích svých usnesení z února. Podle prvního z nich by Sněmovna měla vyzvat premiéra, aby zveřejnil svá daňová a majetková přiznání od roku 2011 a potvrzení banky o odeslání svých peněz do Podnikatelské družstevní záložny v roce 2015 a o jejich přijetí zpět v roce 2020.

ANO totiž trvá na návrzích svých usnesení z února. Podle prvního z nich by Sněmovna měla vyzvat premiéra, aby zveřejnil svá daňová a majetková přiznání od roku 2011 a potvrzení banky o odeslání svých peněz do Podnikatelské družstevní záložny v roce 2015 a o jejich přijetí zpět v roce 2020. Druhý návrh se týkal zpřístupnění podkladů k financování politického think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy.

„Naše rétorika není protiukrajinská“

Debata se také mimo jiné stočila na to, kdo je a není bezpečnostní hrozbou pro Česko. Havlíček řekl, že hnutí ANO považuje putinovský režim za teroristický: „Naše rétorika není protiukrajinská. Jasně jsem zde deklaroval, co všechno jsme podpořili.“ Mimořádná schůze Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku trvala dva dny. „Kroky, které děláme, děláme proto, aby Česká republika uspěla,“ řekl Kupka.

Někteří politici koalice ve Sněmovně také kritizovali “estébácké metody“ v narážce na e-mail, v němž šéf ANO Andrej Babiš chtěl podklady na ministra zahraničí Jana Lipavského.

Ministr dopravy Martin Kupka před jednáním vlády 20. prosince 2023

Havlíček v nedělní debatě také řekl, že hnutí ANO považuje putinovský režim za teroristický. „Naše rétorika není protiukrajinská. Jasně jsem zde deklaroval, co všechno jsme podpořili,“ pokračoval Havlíček s tím, že Babišova vláda vyhostila desítky ruských diplomatů.

Podle něj by vláda měla děkovat bohu. „Kdyby tady hnutí ANO nebylo, tak byste viděli, co by se dělo,“ řekl Havlíček ministrovi. Poté také uvedl, že Česká republika konec Putinova režimu nezvládne. „To musí jiné velmoci. Putin v současné době neprohrává,“ řekl dále.

Ministr Kupka k tématu řekl, že Česká republika je velkým přínosem ohledně iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu. „Jsme schopný ukázat jasný postoj,“ doplnil svá slova.

Ministr narážel na iniciativu, kterou představil prezident Per Pavel v polovině února na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Tehdy řekl, že Česko v mimounijních zemích našlo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži.