Nechtěný důl Turów znovu na scéně, stát čeká. Chyťte se za nos, volají místní

Správní soud ve Varšavě minulý týden zrušil těžařům dokument EIA neboli posouzení vlivu dolu na životní prostředí. Tento dokument je nezbytný k tomu, aby se v Turówu dál těžilo do roku 2044.

Soud konstatoval, že posudek EIA podhodnotil škody, které těžba páchá na podzemní vodě, a podhodnotil i poklesy půdy. Konstatoval i to, že důl poškozuje život Čechů i Němců za hranicí. Právě Němci si na něj tentokrát u soudu stěžovali.

V tuto chvíli nás a naše životní prostředí více hájí polský soud než vlastní vláda. Milan Starec obyvatel obce Uhelná

Například německé město Žitava viní důl z propadů půdy a narušení statiky domů. Podle žalobců rozsudek mění pravidla hry. Nyní je prý možné důl skutečně uzavřít nebo alespoň bránit jeho rozšiřování. Stávající povolení k těžbě platí jen do roku 2026. To do roku 2044 nemůže být bez platné směrnice EIA vydáno.