V říjnu 2013 se stal poslancem za hnutí ANO, které jej dosadilo do čela ministerstva životního prostředí v Sobotkově vládě. V květnu 2017 byl jmenován místopředsedou vlády. V říjnu 2017 obhájil svůj poslanecký mandát a v prosinci 2017 ho prezident Miloš Zeman jmenoval opět ministrem životního prostředí, tentokrát ve vládě Andreje Babiše. Tato vláda ale nezískala důvěru. Prezident ho jmenoval na stejný post i v červnu 2018 v další vládě. V tomto kabinetu opět zastával i post místopředsedy, z něho byl odvolán v dubnu 2019.

Richard Brabec získal magisterský titul na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se politicky zapojil již v období po 17. listopadu 1989. Svobodných voleb se poprvé zúčastnil jako člen Občanského fóra, jehož organizaci v Kladně spoluzakládal.

Stal se zde zastupitelem města a v této funkci vydržel i jako člen ODS, do níž přestoupil v roce 1991. Se stranou Václava Klause se rozloučil o šest let později, kdy ji poškodila aféra kolem vlastního financování. Brabec přešel do nově vzniklého subjektu Unie svobody a roku 1998 kandidoval v komunálních volbách jako nestraník za koalici US-DEU, ale již svůj mandát neobhájil.

Zastupitelem Středočeského kraje se stal v roce 2000, funkce mu však vydržela na pouhé jedno období a neuspěl ani v komunálních volbách roku 2002. V průběhu politické kariéry byl zároveň členem představenstev soukromých podniků jako Spolana, Agrobohemie, Unipetrol Trade nebo Lovochemie. Pracoval také jako generální sekretář Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Má dva syny.

Bývalý člen Občanského fóra, ODS a Unie svobody začínal v hnutí ANO jako manažer. Proti jeho jmenování ministrem životního prostředí protestovali někteří ekologové poukazující na neslučitelnost ochrany přírody a Brabcových profesních aktivit.