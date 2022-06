Prodat Budvar? Hloupost, shodli se jihočeští politici i štamgasti

Stačí vstoupit na práh některé z českobudějovických hospod a zeptat se, co si tam štamgasti myslí o případném prodeji Budvaru. Zazní smích, spíš výsměch, a následují reakce: „V žádném případě, hloupost.“

Ve středu se toto téma stalo opět aktuálním, když předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pro deník Právo uvedla, že stát nemá vařit pivo. Tento postoj zastává už delší dobu. Budějovický Budvar je národní podnik.

Minimálně u jihočeských politiků bude zmíněný návrh marně hledat podporu, a to i mezi stranickými kolegy. Vyplývá to z ohlasů pro MF DNES.

„Rozhodně neprodávat,“ reagoval jihočeský poslanec a náměstek hejtmana z TOP 09 Pavel Klíma. „Majetek by se měl prodávat, když například dlouhodobě nemá využití a chátrá. To v případě Budvaru neplatí, nejenže chleba neujídá, naopak vydělává. Stát by sice neměl úplně podnikat, ale tato věc má svou historii. Rozhodně budu proti prodeji,“ dodal ještě Klíma.

Pekarová dále uvedla, že TOP 09 nejde o to, privatizovat klíčovou infrastrukturu. „Zároveň od nás neuslyšíte slova o národním pivovaru jako rodinném stříbru. Jednoduše proto, že jde o naprostý nesmysl, a stejně jako nemáme mít národní lihovar nebo masokombinát, nevidíme důvod, proč by zrovna pivovar měl být výjimkou,“ řekla dále Pekarová Adamová. Evidentně s ní ale ani všichni straničtí kolegové nesouhlasí.

Stejně tak další čelní představitelé Českých Budějovic a Jihočeského kraje zastávají jasné stanovisko – neprodávat. „Je to nebetyčná hloupost,“ reagoval na možnost privatizace primátor Jiří Svoboda (ANO).

„Je to hloupá úvaha a pro většinu obyvatel Budějovic i kraje nepředstavitelná věc. Prodávat takto úspěšný podnik je nesmysl. To je, jako kdybyste běželi ihned prodat své zlaté hrnky, když zrovna potřebujete peníze,“ navázal hejtman Martin Kuba (ODS). Šéfka TOP 09 má podle něj hledat řešení, která jsou koncepční a smysluplná.

Rozpočet to nezachrání

K věci se vyjádřil také ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Případný prodej pivovaru podle něj krátkodobě státní rozpočet nezachrání a dlouhodobě by Česká republika ztratila jeden ze symbolů českého pivovarnictví.

Prodej by podle něj znamenal pro stát desítky miliard korun. Budvar je zahrnutý mezi strategické státní podniky, dodal Dvořák. Transakce by vyžadovala i změnu zákona.

„Tyhle komentáře se objevují v pravidelných či nepravidelných rytmech, ale pokud vím a byl jsem ujišťován, žádná seriozní práce tímto směrem se zatím nikdy nerozvíjela,“ zdůraznil Dvořák. Řekl, že ho o tom ujišťovali zástupci minulé i současné vlády.

„Existuje materiál, který mluví o strategických státních podnicích, a Budvar tam byl vždy zahrnutý. To znamená, že by se nás debata (o prodeji) neměla týkat. Co se týká debaty, jestli by stát měl vařit pivo, tak ta je hodně o tom, jaké jsou krátkodobé zisky z případného prodeje versus dlouhodobý přínos toho, co se Budějovický Budvar snaží dělat, a toho, co se snaží dělat pro celé české pivovarnictví,“ uvedl Dvořák.

Spory o ochrannou známku se vedou sto let

Někteří další politici pak upozornili na důležitou věc, a to na desítky sporů o ochrannou známku Budweiser Budvar. Ty vede českobudějovický podnik s pivovarnickým gigantem Anheuser-Busch InBev prakticky už přes sto let a po celém světě se mnohokrát soudili o registraci známky.

„To, že je Budvar národní podnik, má historické důvody. Spory o ochrannou známku stále nejsou uzavřené. I proto nesouhlasím s prodejem. Navíc jeho vlastnictví považuji už tak trochu za národní tradici,“ zmínil poslanec Viktor Vojtko (STAN) na Twitteru.

Pekarová se v podobné věci nechala slyšet už loni na konci léta před volbami do Sněmovny. I tehdy měli oslovení jihočeští politici jasno. „Budvar by měl určitě zůstat národním podnikem, protože je to rodinné stříbro, jedno z posledních, které stát ještě má,“ konstatoval poslanec a tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Privatizaci Budvaru připravovalo ministerstvo zemědělství od roku 2007. Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) chtěl najít poradce, který měl státu pomoci při přeměně podniku na akciovou společnost.