Pětikoalici proti nám stačí 7,8 tuny poslanců, posteskl si sněmu ANO Juchelka

Úkolem straníka v současné vládní pětikoalici je podle poslance ANO Aleše Juchelky držet se oběma rukama vší silou sedáku židle a váhou těla bránit opozičnímu hnutí v prosazení čehokoliv, co by lidem skutečně pomohlo. „Pětikoalice to má spočítané, já taky, že jim proti nám stačí 7,8 tun poslanců,“ překvapil Juchelka na sněmu ANO.