Majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost, a to podle kategorií, které si určí členské země.

Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely. Renovace se budou platit z evropských dotací.

Stínová vláda ANO se vyjádří také k platům učitelům či hospodaření pojišťoven.