Kotel na uhlí už za dva roky nekoupíte. Ministerstvo plánuje novelu zákona

„Od 1. 1. 2025 nebude možné uvádět na trh v České republice spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které jsou výrobcem určeny ke spalování pevných fosilních paliv, tedy hnědého a černého uhlí, antracitu a koksu, případně výlisků z uhlí,“ stojí v odůvodnění novely.

Zákaz se podle tohoto návrhu ministerstva bude vztahovat nejen na nejstarší typy kotlů 1. a 2. emisní třídy, které nebude možné používat už od září příštího roku, ale zahrne i nejmodernější kotle 5. třídy

Na chystané změny upozornil deník Právo. Novelu čeká připomínkové řízení. Teprve pak o ní budou jednat poslanci. „Kotle výhradně na uhlí nebude podle návrhu možné v České republice uvádět na trh. Jejich používání, servisování a výměnu chystaná novela neomezuje. Budou se nadále prodávat,“ řekla MF DNES Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

Podle exministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jsou chystané novinky nesmyslné, zmatečné a doufá, že neprojdou. Mezi uvedením na trh a prodejem je podle něho rozdíl pouze v tom, že obchodníci mohou po určitou dobu zásoby ze skladů doprodávat.

„Dává smysl co nejrychleji dostat z provozu nejstarší kotle (1. a 2. třídy), které mají obrovské nejen prachové emise. Ale teď chce ministerstvo omezit i ty nejmodernější kotle, které mají nesrovnatelně nižší emise než ty staré. Lidé topí uhlím, protože je to nejlevnější,“ kritizuje Brabec.

Jenže ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) v rozhovoru pro TN.cz varoval, že od roku 2027 už uhlí citelně podraží, a to kvůli navýšení ceny o emisní povolenky. „Uhlí prostě bude dražší, jeho cena oproti ceně plynu poroste,“ prohlásil Hladík. Lidé se tak mohou předem připravit a pořídit si kotel na takové palivo, jehož cena by výhledově mohla být příznivější.

Brabec kontruje, že v dnešní nepřehledné energetické situaci to způsobí jen větší zmatky. „Lidé i po roce 2025 budou chtít kotle na uhlí. A pojedou si pro ně klidně do zahraničí, kam budou nuceni čeští výrobci vyvážet. Je to úplně nesmyslné a z pohledu zlepšení kvality ovzduší to nic nepřinese,“ míní Brabec.

Komplikaci byznysu předpokládají také samotní výrobci. „Vláda dělá chybu. Akorát tím vyvolává další chaos. Už teď lidé nevědí, co bude dál, jestli budou mít třeba na jídlo a jaké kotle by si vlastně měli pořídit, aby je vytápění nezruinovalo, proto raději nekupují žádné. Výrobním firmám se zpomalil domácí odbyt. Velkoobchody mají plné sklady kotlů,“ líčí Jaroslav Cankař, majitel české rodinné firmy Atmos, která patří mezi největší evropské výrobce kotlů na pevná paliva.

Pokud chce vláda zlepšovat životní prostředí, měla by podle něho spíš řešit výměnu kotlů na uhlí 3. emisní třídy. „Těch je asi 200 000. Navíc moderní zplynovací kotle na uhlí 5. třídy vypouštějí mnohem méně emisí než mnohé starší kotle 1. až 4. třídy na jiná paliva,“ uzavírá.