Jako rukojmí držíte bezpečnost České republiky, pustil se Fiala do ANO

„Jako rukojmí držíte bezpečnost České republiky,“ pustil se premiér Petr Fiala do ANO kvůli tomu, že změnilo postoj. Zastal se ministryně obrany Jany Černochové z ODS. Vadí mu, že byla označena za ministryni války.

Není to ministerstvo války, vyčítal ministryni poslanec ANO Mašek

„V současnosti, kdy na východ od nás zuří konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou, a právě v osobě paní ministryně obrany a tady chci říct, je to ministryně obrany, my se máme starat o obranu České republiky, není to ministerstvo války, tak v tuto chvíli je velmi důležité, aby Parlament si uchoval svoji kontrolu v této věci vysílání těch vojsk,“ řekl totiž poslanec ANO Jiří Mašek.

Černochová upozornila, že její záměr upravit Ústavu ČR podporoval i lídr hnutí ANO Andrej Babiš. „Pro zajímavost stojí za to zmínit, že pod tento návrh se mi podepsal i předseda hnutí ANO pan Andrej Babiš, takže očekávám, že bude vlastně kontinuálně ta podpora zachována,“ řekla ve Sněmovně Černochová.

„Jde o kumulaci moci v rukách vlády,“ uvedla poslankyně ANO Helena Válková. „Situace se změnila a široké zmocnění vlády je pro nás možná větší problém, než by byl před několika lety,“ prohlásil její kolega, bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček.

„Na příkladu této debaty je vidět, proč je populismus tak nebezpečný pro společnost a pro stát. A to co vy tady předvádíte, kdy vlastně jste schopni změnit názor na dost podstatný instrument, nástroj, který pomáhá záchraně lidských životů českých občanů, bezpečnosti České republiky jenom proto, že zrovna nejste vládní stranou a jste opoziční stranou a jenom proto, že máte dojem, že tato změna názoru vám přinese další voličské hlasy, je přesně příkladem toho, proč je potřeba bojovat s populismem a proč musíme lidi přesvědčovat, aby populistickým stranám a názorům nenaslouchali a nedávali svůj hlas,“ reagoval na vystoupení poslanců ANO rozhořčeně premiér Fiala.

Kdo seje vítr, sklízí bouři, řekl Brabec z ANO. Černochová není křehká květinka, prohlásil

Fialovi oponoval exministr Richard Brabec z ANO. „Paní ministryně obrany, všichni jí tady známe za ty roky, není křehká květinka, která by se neuměla ubránit sama,“ oponoval mu Richard Brabec z ANO. „Prosím, podívejme se i na kontext vašeho návrhu, byť zatím pracovního, změny jednacího řádu Sněmovny. To také musíme posuzovat. Ve chvíli, když něco válcujete a ani se tím netajíte, tou stoosmičkou, pak se nemůžete divit, že kdo seje vítr, sklízí bouři,“ prohlásil Brabec.

Návrh změny Ústavy prošel do dalšího jednání ve výborech Sněmovny. K jeho prosazení bude vláda potřebovat třípětinovou většinu, tedy nejméně 120 hlasů od 200 poslanců a bez hlasů opozičních poslanců se tak neobejde.

S podporou SPD počítat nemůže. „V situaci, kdy konflikt na Ukrajině hrozí kdykoli rozšířením na další území Evropy, jak se ukázalo před několika týdny, je velmi nebezpečné dávat do rukou vládě tak mocný instrument, jako je vyslání vojáků do jaké operace bez toho, aby to projednala Sněmovna, případně i Senát,“ řekl poslanec Radovan Vích, který navrhoval zamítnutí vládního návrhu.

Vláda nyní může vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. O takovém rozhodnutí vláda informuje neprodleně obě komory Parlamentu, každá ho může nadpoloviční většinou členů sama zrušit.

V důvodové zprávě k návrhu změny článku 43 Ústavy České republiky, kterou musí schválit obě komory parlamentu, se uvádí, že se změna předkládá v reakci na agresivní chování Ruska. To vyvrcholilo vojenským napadením Ukrajiny v únoru 2022, což podle iniciátorů představuje bezprostřední ohrožení bezpečnosti České republiky. S tím souvisí i bezprecedentní množství bezpečnostních hrozeb, které spočívají zejména v terorismu, nelegální migraci a nestabilitě v zemích v blízkosti členských států NATO a Evropské unie.

„Zhoršování bezpečnostního prostředí vede ke vzniku situací, kdy je nutné rychle rozhodovat o vyslání našich ozbrojených sil do zahraničí nebo o přijetí ozbrojených sil spojeneckých zemí na našem území, a to zejména za účelem záchrany našich občanů a případně i dalších osob v zahraničí, zajišťování ochrany života a zdraví osob ohrožených nelegální migrací, poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu například v případě epidemií a pandemií. Jako konkrétní příklady lze uvést evakuaci našich občanů a místních spolupracovníků českých misí z Afghánistánu v srpnu 2021,“ řekla poslancům ministryně obrany.

Černochová doporučila bývalému ministrovi obrany za ANO Lubomíru Metnarovi gingko biloba na posílení paměti, že ještě nedávno změnu Ústavy České republiky posilující právo vlády vysílat vojáky do zahraničí podporoval. „Nestrašme se, že teď bude Česká republika vstupovat do nějakých konfliktů,“ řekla ministryně obrany.