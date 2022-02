Právníkům dohoda o Turówu nestačí, porušuje prý české i evropské zákony

Nejde se dohodnout, že budeme ignorovat evropské i národní právo. Tak hodnotí nedávno uzavřenou mezistátní dohodu s Polskem o dole Turów právníci z Frank Bold. Ty si v roce 2019 najal Liberecký kraj, aby ho zastupovali v boji proti rozšíření dolu Turów.

Frank Bold se totiž podařilo před časem zastavit rozšíření jiného polského dolu Gubin-Brody. Jenže zatímco v případě Gubinu dotáhl Frank Bold svou práci do konce, v případě Turówa se v posledních týdnech názorově s Libereckým krajem rozešel. Podle právníků Frank Bold je uzavřená dohoda s Polskem o Turówu špatná a v jednáních by se mělo dál pokračovat.

„Provozovatel dolu nemá dodnes řádná povolení. Těžba je tak stále nelegální. I přesto s ní najednou Česko souhlasilo výměnou za peníze na vodovody. Ty sice zajistí, že budou mít lidé co pít, ale dalším škodám na životním prostředí to nezabrání. Není přitom na politicích, aby rozhodovali, jaká míra poškození českého území a místních obyvatel je podle nich přijatelná výměnou za kompenzace. To stanovuje zákon. A ten jasně stanoví, že žádná. Takový postup je protizákonný. Nelze dělat kompromisy mimo meze zákona, který platí pro všechny stejně,“ vysvětluje právnička Frank Bold Petra Urbanová.

Uzavřená dohoda podle Frank Bold porušuje jak české, tak evropské právo. „Ani v režimu mezinárodního veřejného práva se členské státy EU nemohou dohodnout, že se na ně budou vztahovat jen ty povinnosti, které si mezi sebou domluví, a těmi ostatními se už nemusí řídit. Česko i Polsko mají i nadále povinnost české území před vznikem škod chránit,“ uvedla právnička organizace Laura Otýpková.

Rezignací na ochranu životního prostředí podle Frank Bold vláda porušila povinnosti vyplývající z Ústavy i Listiny základních práv a svobod, zákona o životním prostředí, zákona o předcházení ekologické újmě, vodního zákona i povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře. Vyjednávání o řešení dopadů těžby tak mají pokračovat, jinak vládě hrozí právní odpovědnost, včetně odpovědnosti za vzniklé škody na majetku obyvatel poškozeného území.

Ke kritice se přidává i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který vedl předchozí jednání s Polskem. Česko podle něj unáhleným podpisem smlouvy pochybilo.

Brabec chce zpřísnit ochranu vod

„Alfou a omegou nejsou peníze na stavbu vodovodů, ale aby nedocházelo k dalšímu poškozování životního prostředí a ztrátě vody. A to ta smlouva nezaručuje. Nejde jen o pitnou vodu, ta se přivede vodovody, ale i o vodu v krajině. Nyní jsou k dispozici nové informace od České geologické služby o proudění podzemní vody, které jsme my ještě neměli, ale nová vláda už ano. Je nutné požadovat aktualizaci hydrologického modelu, dohoda stojí na zastaralých údajích. Ochrana vod se musí zpřísnit,“ řekl Brabec.

Anulovat dohodu podle něj není možné, i když ji někteří právníci označují za nelegální. „Vláda musí ve vyjednávání s Polskem aktivně pokračovat. Aby to neskončilo tím, že jsme dostali peníze a oni budou spokojeně těžit dalších 22 let a voda z našeho území bude dál odtékat do dolu. Proto jsme odmítali na požadavky Polska přistoupit,“ sdělil Brabec.

Podle hejtmana Martina Půty, který byl u sestavování dohody od počátku, nejsou další jednání vyloučena. „Smlouva nevylučuje možnost České republiky se na Polsko obrátit, pokud dopady na životní prostředí budou větší, než se předpokládalo. Což nejspíš prokáží nové vrty, které mají měřit podzemní vodu, mělo by to prokázat i měření hlučnosti a prašnosti. Měření doteď nebyla žádná, takže pokud někdo tvrdí, že dochází ke škodám, tak to nemá podložené,“ řekl hejtman.