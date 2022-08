Plánovaný odvod miliard z Lesů ČR vadí Pirátům, jde proti prohlášení vlády

Piráti upozorňují, že přímo v programovém prohlášení vlády je jasně napsáno, že peníze ze státních lesů se tahat do rozpočtu nemají.

„Pro Piráty není programové prohlášení pouze cár papíru, ale reálný závazek vůči lidem, který se má dodržovat. Se záměrem proto nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že by se skutečně zisky ze státních lesů měly primárně investovat zpátky do obnovy a péče o státní lesy, které byly v minulosti mnohokrát postižené kalamitou, drancovány, přitom jde o naše obrovské přírodní bohatství,“ napsala iDNES.cz místopředsedkyně Pirátů Blanka Charvátová.

Podle ní je také důležité financovat lepší ochranu vody. Ta je pro občany a zemi naprosto klíčová, dodala politička. Jednání o přesunu peněz ještě ale nejsou uzavřená. „Bude probíhat diskuze, v které budeme samozřejmě tlačit na dodržování vládního prohlášení,“ uvedla.

Do něj tehdy vznikající vláda Petra Fialy před zhruba půl rokem napsala, že „budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody“.

Nekula ale v minulém týdnu řekl, že státní lesy do rozpočtu odvedou 3,81 miliardy korun. S odvodem už podle mluvčího úřadu Vojtěcha Bílého počítá novela rozpočtu, který ve středu schválila vláda. Národní podnik Budějovický Budvar by pak do rozpočtu měl odvést 190 milionů korun.

„Letošní odvod ze státního podniku Lesy ČR i Budějovického Budvaru do státního rozpočtu vnímáme jako mimořádný a nutný s ohledem na dopady ruské invaze na Ukrajinu a zajištění pomoci občanům, kteří ji potřebují,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Vláda minulý týden schválila novelu letošního rozpočtu se schodkem 330 miliard korun. V březnu Sněmovna schválila rozpočet se schodkem 280 miliard korun.

V minulosti politické strany vyčítaly bývalým vedením státního podniku Lesy ČR, že dlouhé roky schovávané peníze na účtech státního podniku neplnily svou funkci. Od roku 2013 získal stát možnost peníze do rozpočtu přesouvat. Do roku 2015 se tak rozpustila jeho 25letá rezerva. O několik let později se objevila kůrovcová kalamita, která byla nejhorší od dob Marie Terezie, jak tehdy říkal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).