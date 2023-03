Ať všichni vypnou proud, rozvíjí Babiš nápad na protest důchodců

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

S návrhem přišel v den, kdy Sněmovnu čeká hlasování o návrhu vlády na nižší růst penzí od června. Vláda chce zákon změnit tak, aby průměrná penze stoupla o 760 korun. Podle nyní platných pravidel by to bylo v průměru 1770 korun.

Už čtvrtý den opoziční hnutí ANO a SPD bojují obstrukcemi proti tomu, aby změna vůbec neprošla, nebo ji vláda nestihla prosadit tak, aby vyšla ve Sbírce zákonů do 22. března. V takovém případě by důchodci měli dostat při mimořádném růstu penzí částku, kterou se snaží vláda snížit.

Babiš také ve svém projevu ve Sněmovně řekl, že vláda absolutně není schopná snížit inflaci. Zopakoval návrh, že by vláda měla vyvlastnit ČEZ, o čemž mluví opakovaně už delší dobu. Mnozí ekonomové to považují za nereálné řešení, protože by musel stát na to vynaložit kolem 200 miliard Kč. Tím by se skoro zdvojnásobil už tak výrazný schodek státního rozpočtu.

Jak šéf poslaneckého klubu vládní KDU-ČSL Marek Výborný, tak bývalý předseda Sněmovny z ANO Radek Vondráček odhadli, že na konečné hlasování o návrhu vlády může dojít v pátek pozdě večer.

Ve Sněmovně probíhá podrobná rozprava k zákonu, v níž poslanci obhajují své pozměňovací návrhy k zákonu, jejichž počet stále roste a blíží se čtyřem stovkám. Někteří poslanci už přiznávají velkou únavu. Sněmovna totiž částečně i v noci jednala v úterý, ve středu i ve čtvrtek.

„Začínají se objevovat drobné potíže hybnosti a halucinace,“ napsal na Twitteru místopředseda ANO, exministr životního prostředí Richard Brabec.