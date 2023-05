Stanjura označil Havlíčka za proruského a uslyšel, že vláda je protičeská

Poslanci ANO nesouhlasně bučeli a exministr životního prostředí Richard Brabec následně na oplátku vládu označil za „protičeskou“ a jeho kolega Aleš Juchelka za „proinflační“.

Podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové debata ve Sněmovně ukazuje, kdo fakticky řídí současnou vládu a že to je spíš Stanjura než premiér Petr Fiala.

Slovní přestřelka se odehrála při projednávání odpovědi premiéra na písemnou interpelaci poslance ANO Martina Kolovratníka ke komunikaci vlády.

Nebýt teroristický čin v Česku, hájil by cenu od Putina, vyčetl Stanjura Havlíčkovi

Jak vznikla? „Tato země nemá vliv na to, který plyn k nám bude proudit. Některé společnosti mají vliv na to, s kým uzavřou smlouvu. To jsou dvě úplně odlišné věci,“ řekl nejprve Havlíček.

Po něm přišel k řečnickému pultu ministr Stanjura. „Je docela úsměvné, jak proruští politici, jako Karel Havlíček kolikrát jsme tady slyšeli, že je potřeba, aby tendrů na Dukovany se zúčastnil Rosatom, že to bude kompetitivní výhoda a plno cizích slov, jenom nechtěl Rusy a Číňany vyhodit z tendru. Kdyby se neukázalo, že Ruská federace spáchala teroristický čin na území České republiky, tak do dneška by to hájil, jak je to výborné, jak nám ten Putin dal vynikající cenu,“ zaútočil Stanjura na předsedu stínové vlády ANO.

„Pane ministře financí, řízení financí vám moc nejde. Když se podíváme na výsledky, je to katastrofa. Když se pouštíte ještě do diskuse nad energetikou, pak už je úplná katastrofa. Prosím pěkně, dohledejte si některé informace. To není nic osobního, to je prostě fakt. Budeme diskutovat klidně o těch financích, já vám budu říkat, proč vám nejdou,“ bránil se Havlíček.

„Tady tato krásná rozprava ukázala, co si štěbetají vrabci na střeše, kdo je vlastně skutečným premiérem této vlády. Já si myslím, že to všichni vidíme, kdo do všeho mluví, ke všemu se vyjadřuje, všude byl a všechno zná. Jenom ty finance, ty finance, ty mu tedy fakt nejdou,“ zastala se kolegy Havlíčka šéfka poslanců ANO Schillerová.

„pokud říkáte o panu Havlíčkovi, že je tedy proruský politik, což je podle mě úplně nehorázné, tak vy jste pro spoustu lidí v tomto státě protičeská vláda,“ dodal na Stanjurovu adresu exministr životního prostředí Brabec.