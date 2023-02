Ať přijdou k soudu Babiš s Brabcem, vyzývá firma obžalovaná z otravy Bečvy

Šéf firmy Energoaqua Oldřich Havelka, který v případu figuruje také jako obžalovaný, poukazuje na to, že oba tehdy vysoce postavení vládní představitelé krátce po ekologické havárii začali do médií mluvit právě o společnosti Energoaqua.

„Richard Brabec už na začátku října řekl, že smyčka se utahuje kolem areálu rožnovské Tesly. Tehdejší pan předseda vlády (Andrej Babiš - pozn. red.) řekl, že všichni vědí, že to byla Energoaqua,“ uvedl Havelka pro iDNES.cz prostřednictvím svého právního zástupce.

Obhajobu proto zajímá, odkud se tyto informace dozvěděli. „Z jakých podkladů? Co je vedlo k tomu, že v době naprostého začátku vyšetřování označili subjekt, který na konci stojí v soudní síni?“ poukázal právník společnosti.

Podle něj v tu chvíli Babiš s Brabcem neměli právo takové informace mít. „Ty informace, aby se dalo ukázat na konkrétní subjekt, nepochybně neexistovaly,“ míní Havelka.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu 20. září 2020 ve čtyřicetikilometrovém úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků ji způsobily kyanidy. Toxická látka prakticky zničila život v části řeky a vyhubila desítky tun ryb.

Někteří politici i odborníci po havárii poukazovali na to, že možným původcem by mohla být firma DEZA, spadající do holdingu Agrofert. To však odmítla samotná chemička i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Naopak Richard Brabec jako tehdejší ministr životního prostředí zmínil hned 1. října jako možného původce areál rožnovské Tesly, který spravuje Energoaqua.

Hrozí až pětileté vězení

Ostře sledovaný soud, který má kauzu rozplést, začal toto pondělí.

Žaloba viní společnost Energoaqua a jejího ředitele Havelku z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí a přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, firmě zákaz činnosti a peněžitý trest.

Obžaloba se opírá o závěry policie i posudek soudního znalce Jiřího Klicpery, který poukazuje na to, že smrtící látky se do řeky dostaly právě z rožnovského kanálu. Havelka veškerou vinu odmítá.

Ve středu soud pokračoval čtením listinných dokumentů - výpovědí i záznamů ČIŽP. Příští jednání je v plánu o týden později. Ve středu 15. února pak soud vyslechne třináct svědků. Proces se však potáhne minimálně až do prosince tohoto roku a celkem má vypovídat okolo stovky svědků.