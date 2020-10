V otravě Bečvy kyanidem míří stopy do Rožnova, policie byla v areálu Tesly

Havárie některého ze současných provozů nahlášená není a stará ekologická zátěž to být nemůže. Přesto je bývalý areál Tesly v Rožnově pod Radhoštěm v podezření, že právě odtud unikly do Bečvy smrtící kyanidy.

Rozbory vody jednoznačně ukázaly na konkrétní výpusť, u níž ekologická katastrofa začala.

„Vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka,“ uvedla v úterý policie.

A právě tady ústí kanalizační potrubí, které vede z rožnovské Tesly. Jeho délka je zhruba 16 kilometrů a vybudovali jej v 70. či 80. letech minulého století.

„Můžeme potvrdit, že vyšetřování probíhá na Valašskomeziříčsku i Rožnovsku,“ řekla k tomu krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Výsledek očekává v řádu týdnů.

Kyanidy nebyly historickým pozůstatkem Tesly

Vyloučit se zatím dá možnost, že by kyanidy pocházely ze staré ekologické zátěže po bývalém národním podniku Tesla. Její likvidaci měla na starosti společnost On Semiconductor, která je jednou z nástupnických firem. Sanace už je ukončená.

„Kyanidy tady nebyly,“ řekl jednatel Josef Švejda.

To potvrdil i životní odbor krajského úřadu ve Zlíně. Jeho pracovníci uvedli, že znečišťující látky, které byly v areálu identifikovány a řešeny, nemají nic společného s kyanidy.

Švejda zároveň upozornil, že ani On Semiconductor tyto látky při výrobě polovodičů nepoužívá.

V areálu je však řada dalších firem. Pokud by v některém z provozů došlo k havárii, má firma ze zákona povinnost ji nahlásit. Česká inspekce životního prostředí ale žádnou takovou informaci nedostala.

Firmy v bývalé Tesle jsou napojené na kanalizační síť, kterou spravuje společnost Energoaqua. Její ředitel Oldřich Havelka pro iRozhlas.cz potvrdil, že policisté v areálu v úterý zasahovali.

„Policie hledá technologie a pátrá po tom, jestli kyanid uniknul, nebo ne. Jedná se o to, že technologie zpracování odpadních vod je docela hodně složitá. Nezpracovávají se tam jenom kyanidové odpadní vody. Ty se ale v poslední době nezpracovávaly. Vysvětlují si a probírají celkovou technologii,“ popsal Havelka práci policistů na místě.

Energoaqua kyanidové vody sice zpracovává, její šéf ale odmítl, že by firma za únik mohla. „Zatím jsme se nedostali k jakékoli indicii, která by směřovala k tomu, že by to šlo z naší firmy,“ prohlásil striktně.

Existenci potrubí, které vede z areálu až do Juřinky, potvrdil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek i městský úřad v Rožnově.

„Skutečně tady je. Budovali ho tehdy proto, aby mohli odpadní látky vypouštět do řeky v místě, kde je větší průtok vody,“ vysvětlil Stržínek.

Zda výpusť slouží jen pro spojení s areálem, nebo se do ní napojuje i jiná kanalizace, v tuto chvíli jasné není. Z „Tesly“ sem ale vytéká odpadní voda z průmyslových provozů, která nejprve míří do čističky. I tu spravuje Energoaqua.

Běžná splašková voda je svedená do čistírny odpadních vod v Zubří, která patří vsetínským Vodovodům a kanalizacím. V Juřince ale neústí.

Skutečné škody se budou těžko vyčíslovat

Odborníci zatím pracují na vyčíslení škod. I to zabere nějaký čas.

„Něco se vyčíslit dá, protože známe tržní hodnotu. Jenomže tady je více faktorů,“ vysvětlil Miroslav Kubín z chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zasažený je celý ekosystém v řece a pravděpodobně také v nejbližším okolí. Žily zde ryby, které se tady přirozeně rozmnožovaly bez zásahu člověka, což je z hlediska přírody neocenitelné. A uhynuly i zvláště chráněné druhy, jako je hrouzek Kesslerův, ouklejka pruhovaná, střevle potoční nebo jelec jesen.

„Tuzemská legislativa je v podobných případech dost děravá. Máme sice zákon, chybí k němu ale prováděcí vyhláška, která by dávala návod, jak škody vyčíslit,“ upozornil zastupitel Vsetína a místopředseda Zelených Michal Berg.

Policie zatím případ šetří jako poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Právní kvalifikace se ale může změnit například právě kvůli úhynu chráněných druhů.

Kyanidy se Bečvou šířily od neděle 20. září. Vodohospodáři se látku snažili naředit upouštěním vody z přehradní nádrže Bystřička. Obsah jedovatých látek ve vodě se však podařilo snížit na únosnou mez až po čtyřech dnech. Za tu doby doputovaly od Valašského Meziříčí až po Přerov. Soutok s Moravou v nedalekých Troubkách se podařilo uchránit.

Ve čtvrtek 24. září také laboratoře definitivně určily, že jde o kyanidy, a následně ukázaly i na konkrétní výpusť, kterou se do řeky dostaly. Mezitím se rybáři, hasiči i dobrovolníci brodili vodou v 38 kilometrů dlouhém úseku řeky a sbírali uhynulé ryby. Celkem jich bylo 40 tun.