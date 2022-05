Petice volá po zálohách na PET lahve, ministerstvo se nechce unáhlovat

„Chceme vidět, co povinné zálohování PET lahví a plechovek přinese různým subjektům, které jsou v procesu zapojeny,“ uvedl Maršák během úterního veřejného slyšení ve Sněmovně.

Jak dodal, ministerstvo nechce unáhlené řešení a zavedení systému, který nakonec nebude fungovat. Chce se také napřed důkladně pobavit se zástupci měst a obcí.

Maršák také zmínil, že dopady na města a obce mohou být v řádech stovek milionů korun.

Iniciativa Zálohujme.cz, která petici do sněmovního petičního výboru v únoru doručila, hovoří o nutné změně stávajícího systému. V případě zálohování podle iniciativy zmizí z přírody volně pohozené PET lahve a plechovky, zvýší se procento recyklace a vznikne určitá uzavřená smyčka, kdy se z nové láhve vyrobí zase láhev.

Povinné zálohování navíc podle iniciativy pomůže splnit cíle pro sběr a recyklaci nápojových obalů stanovené Evropskou unií. Do roku 2029 by mělo být v každém státě EU dosaženo devadesátiprocentní míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci.

Města a obce mají obavy

Města a obce mají ze záloh na petky a plechovky obavy a přistupují k němu obezřetně, nabourá to totiž jejich rozpočty.

„Města a obce si nevybraly svoji pozici v odpadovém hospodářství, byla dána zákonem o odpadech z roku 2001, a následně z roku 2021,“ uvedl na veřejném slyšení Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a starosta obce Velký Osek.

„Jsme ti, kteří objednávají služby na základě výběrových řízení, a samozřejmě zodpovídáme i za to, jestli systém je jednoduchý, výstižný pro občana, dostupný a samozřejmě co nejefektivnější,“ uvedl Drahovzal s tím, že se řídí poměrem cena, výkon.

„Není to o tom, jestli chceme nebo nechceme zálohovat,“ řekl Drahovzal. Systém podle něj funguje 25 let. „Má nějaké svoje efekty, přínosy. Nerozporuji to, že by neměl nějaká negativa, to určitě ne,“ zmínil.

Drahovzal upozornil na to, že pokud láhev automatem na zálohování neprojde, občan vhodí PET láhev do žlutého kontejneru, který však spravuje obec.

„Kdo zajistí tedy stoprocentní efektivitu systému? Bude zálohování opravdu stoprocentně fungovat? Nebudeme mít ve žlutých kontejnerech i nadále PET lahve? Protože za ně nedostaneme od nikoho zaplaceno,“ uvedl Drahovzal.

Města a obce totiž aktuálně dostávají finanční prostředky od subjektů, které uvádějí obaly na trh, a to prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM. Pokud PET lahve z kontejnerů zmizí, města a obce o tyto prostředky přijdou.

Turbulentní doba

„Pokud PET lahve ze systému vyndáte, prosím, odpovězte nám na otázku, zda ten systém bude stoprocentně fungovat a jak nám budou refundovány náklady na městech a obcích, které díky tomuto paralelnímu systému vypadnou,“ zmínil Drahovzal.

„Nemáme odvahu v této turbulentní době přijít za občanem a říct mu, že poplatek za odpady zvyšujeme; ne v řádech jednotek procent, ale desítek procent,“ uvedl.

Jisté obavy má i Sdružení místních samospráv. Celý systém by se měl řešit komplexně a v souvislosti s dalšími obavami. „Protože vytrhávat z kontextu jenom plastové láhve a kovové obaly nám nepřipadá rozumné,“ zmínil Petr Halada, místopředseda sdružení.

Diskuze a spory ohledně zálohování se vedou dlouhodobě. Iniciativa Zálohujme.cz vznikla v roce 2018, mezi zakládající členy patří Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky a Vysoká škola chemicko-technologická. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec však plošný systém zálohování odmítl. Zavedení považoval za zbytečný a riskantní krok, upozornil mimo jiné i na vysoké náklady za jeho zavedení.

V loňském roce vznikla také Iniciativa pro zálohování, kterou založili velcí výrobci nápojů v Česku, a to konkrétně společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Obě iniciativy pojí společný cíl.

Iniciativa pro zálohování i Zálohujme.cz odkazují na dvanáct zemí, kde již zálohování funguje. Od ledna zálohy na PET lahve a plechovky zavedlo i sousední Slovensko. Podle obou iniciativ se Česko může v zemích inspirovat a případně se poučit z jejich chyb.