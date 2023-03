STALO SE DNES: Balák trpí rakovinou. ANO kritizuje zateplování domů

Bývalý ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák trpí rakovinou a je na dlouhodobé nemocenské. Hrad ho tak nyní ani nemůže propustit, sdělil nový šéf Lán Pavel Rus Deníku N. Balákovi ve čtvrtek potvrdil soud peněžitý trest 870 tisíc Kč a dvouletý zákaz činnosti za porušení povinností při správě majetku. Loni exředitele Lán poslal soud pravomocně na tři roky do vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky. Milost mu krátce poté dal nyní již bývalý prezident Miloš Zeman.

Pokud má někdo starší a nezateplený dům, bude muset investovat statisíce, varoval stínový ministr životního prostředí ANO Richard Brabec. Opoziční ANO vyzvalo vládu Petra Fialy k odmítnutí momentální podoby evropského plánu na snížení energetické náročnosti budov do deseti let. Vláda by se podle Brabce měla pokusit vyjednat v Evropské radě blokační menšinu, protože sama Česká republika to vetovat nemůže.

Voják Daniilov Frolkin se přiznal, že na Ukrajině zavraždil civilistu a dopustil se krádeže ve vsi Andrijivka u Kyjeva. Frolkin také vyjmenoval velitele, kteří opakovaně vydávali rozkazy k zabíjení civilních obyvatel. Vojenský soud v Chabarovsku na východě Ruska mu vyměřil 5,5 roku podmíněně. Soud ho nicméně nesoudil za vraždu, ale za „šíření nepravdivých informací o působení ruských ozbrojených sil v zahraničí“.

Polský pilot Lukasz Czepiela se v úterý stal historicky prvním člověkem, který s letadlem dosedl na přistávací plochu pro vrtulníky dubajského hotelu Burdž al-Arab. Helipad na vrcholu hotelu má v průměru jen 27 metrů a je 212 metrů nad zemí. Czepielovi se podařilo speciálně upravený ultralehký letoun zastavit po 21 metrech. Na kaskadérský kousek se připravoval dva roky a podnikl stovky testovacích přistání.

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video, které podle něj zachycuje úterní incident nad Černým mořem, po kterém se zřítil americký dron MQ-9 Reaper. Americká armáda video upravila kvůli délce. Odtajněné záběry jsou dlouhé asi 40 sekund. Na videu je vidět ruský stíhací letoun Su-27, který se k americkému bezpilotnímu letounu přiblížil.