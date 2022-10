Nebojte, půjde ke dnu, řekl Výborný k boji o EET, vlajkovou loď hnutí ANO

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hnutí ANO zrušení evidence tržeb odmítá. Předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová ohlásila pozměňovací návrh, aby EET byla od ledna zachována jako dobrovolná.

„Znovu opakuji, je to krok špatným směrem,“ oponovala mu šéfka poslanců ANO, bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Druhé opoziční hnutí SPD naopak podle šéfa klubu Radima Fialy návrh vlády podpoří.

„Přínos pro státní rozpočet je neprokazatelný. Zároveň je zbytečná administrativa, která je spojena s tímto systémem,“ hájí krok vládní koalice šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Koalice je připravena jednat o rušení EET tak dlouho, jak bude třeba, klidně i v noci. „Chceme splnit slib a projednat zrušení EET na dnešní schůzi,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Projekt EET byl jedním z ústředních témat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky. Zatímco nynější vláda míní, že EET představuje zátěž pro podnikatele, hnutí ANO naproti tomu tvrdí, že narovnala podnikatelské prostředí a vynesla státnímu rozpočtu víc peněz.

Tiskové konference před jednáním Sněmovny:

Ohledně možného zachování dobrovolné evidence tržeb prohlásil již v červnu ministr financí Zbyněk Stanjura, že stát nemá nic, co by za získaná data podnikatelům nabídl. Neexistuje podle něj žádná výhoda, kterou by mohl stát nabídnout těm podnikatelům, kteří by EET dál dobrovolně využívali. Eviduje se totiž jen část příjmů a nejsou známy ani jejich výdaje.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.

Windfall tax do daňového balíčku?

Ve druhém čtení budou poslanci projednávat vládní daňový balíček, který zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva miliony korun.

Vláda zvažuje, že právě do tohoto daňového balíčku přidá návrh na českou windfall tax. Jde o danění mimořádných zisků energetických firem, bank a petrochemických společností. Daň z mimořádných zisků, kterou navrhuje ministerstvo financí, má činit 60 procent a to po dobu tří let. „Účinnost bude od 1. ledna 2023,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Pro určení daně bude důležitý průměr základů daně za poslední čtyři roky (2018 až 2021) navýšený o takzvané toleranční pásmo ve výši dvaceti procent. Ministerstvo financí si od zavedení daně slibuje výnos do státního rozpočtu ve výši 85 miliard korun v roce 2023, dalších přibližně 15 miliard korun mají v příštím roce přinést cenové evropské stropy pro výrobce energií dle návrhu Evropské komise.

Volba nástupce Mračkové Vildumetzové

Volba nového místopředsedy Sněmovny by se měla konat poté, co v této funkci skončila Jana Mračková Vildumetzová z ANO kvůli kontaktům se Zakariou Nemrahem, který byl obviněn v korupční kauze Dozimetr.

Nemrah jí byl za svědka na svatbě a křtil také její dítě. Než na to média upozornila, Mračková Vildumetzová tvrdila, že ho téměř nezná a že to je spíš známý jejího muže.