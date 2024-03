„Byl jsem v Česku na konferenci, ale obvinění tajné služby je nesmysl. Pouze jsem mluvil s novináři z toho webu,“ říká Petr Bystroň v rozhovoru pro iDNES.cz.

Co říkáte na obvinění, že jste vzal peníze od ruské vlivové skupiny?

Já jsem na taková obvinění už zvyklý, blíží se volby a my toto ve volební kampani posloucháme neustále. Vládní struktury u nás v Německu se nás snažily už v minulosti očerňovat, stejně tak bavorská tajná služba. Samozřejmě to není pravda.