Jourová: Green Deal je trošku jako účet bez hostinského. Ale půjde měnit

Jak jste vnímala náš vstup do EU v roce 2004?

Považovala jsem to za úplně nejlepší věc, která se nám mohla stát. A přestože jsem se přímo účastnila vyjednávání vstupu v oblasti regionální politiky, kde jsem viděla obrovskou horu požadavků a pravidel, která musíme plnit, tak jsem myslím viděla i docela realisticky, co nás v Unii čeká. Zároveň jsem cítila, že je to historická šance pro Česko, dostat se do nejlepšího možného klubu, přiložit ruku k dílu a vzít si z toho svoje výhody.

Setkala jsem se s mnoha bizarními situacemi, které jsem si vytvořila sama. A to myslím českým smyslem pro humor, kde je velká dávka sebeironie, ironie, cynismu, někdy metafor, které jdou za hranu politické korektnosti.