Bez eura se jen zbavujeme vlivu. Špidla o dvaceti letech v EU i válce na Ukrajině

Když Česká republika na začátku května 2004 vstupovala do Evropské unie, byl Vladimír Špidla předsedou vlády. Nyní v rozhovoru pro iDNES.cz zhodnotil dvacet let v Unii, vyjádřil se k migraci, Green Dealu i k možnému referendu o euru. „Kdybyste to brali ústavně důsledně, tak by muselo být referendum o vystoupení z Evropské unie. Protože my jsme přijali euro v referendu, kterým jsme do ní vstoupili,“ říká.