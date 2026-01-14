Martin Kupka

Matouš Waller
  20:30
Bývalý ministr dopravy, někdejší zastupitel Středočeského kraje Martin Kupka usiluje o místo předsedy Občanské demokratické strany. Nyní sbírá podporu v krajích, jasno bude po lednovém celorepublikovém sněmu strany.
Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na téma doprava a dopravní infrastruktura. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Martin Kupka se narodil 28. října 1975 v Jilemnici na Semilsku. Studium žurnalistiky a následně masové komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dokončil v roce 2001. Již během studií působil jako moderátor několika rozhlasových stanic a po získání diplomu přesídlil do oblasti PR.

Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“

Jako tiskový mluvčí postupně zastupoval například pražský magistrát, ministerstvo dopravy a také Občanskou demokratickou stranu. Krátce také působil jako mluvčí vlády Petra Nečase. Angažoval se i v akademické sféře – od roku 2007 do roku 2016 přednášel na své alma mater.

Martin Kupka v politice

  • Členem ODS je od roku 2008, od ledna 2014 je místopředsedou strany. Funkci obhájil již čtyřikrát.
  • V letech 2010-2021 byl starostou středočeské obce Líbeznice.
  • Od října 2016 do ledna 2022 byl zastupitelem Středočeského kraje.
  • V Poslanecké sněmovně zasedl poprvé v roce 2017, kam se dostal z 31. místa kandidátky ODS ve Středočeském kraji. Poslancem se stal až po aféře s přepočítáváním preferenčních hlasů.
  • Mandát tamtéž obhájil v roce 2021 ze třetího místa kandidátky SPOLU, i o čtyři roky později už jako lídr ve Středočeském kraji.
  • Od prosince 2021 byl čtyři roky ministrem dopravy ve vládě Petra Fialy.
  • Po nástupu do funkce rezignoval na post starosty Líbeznic a v lednu 2022 i z krajského zastupitelstva.
  • Po neúspěchu koalice SPOLU ve volbách v říjnu 2025 oznámil svou kandidaturu na šéfa ODS. Nahradil by dosavadního lídra Petra Fialu, který se již dříve nechal slyšet, že předsednictví obhajovat nebude.
  • Volba proběhne na lednovém celorepublikovém sněmu strany. Kupka nyní sbírá podporu, nominaci získal na regionálních sněmech ve většině krajů, jak řekl v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“

Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.

Devět krajských nominací a ambice vrátit ODS zpátky nad dvacet procent. Martin Kupka v Rozstřelu na iDNES.cz odmítl nálepku „strejce“, přiznal chyby v komunikaci a slíbil moderní pravicovou agendu:...

13. ledna 2026

Chci návrat ke klausovské pravici a kapitalismu, říká kandidát na šéfa ODS

Hostem pořadu Rozstřel je Radim Ivan, místostarosta městského obvodu...

Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih a kandidát na předsedu ODS Radim Ivan mluvil v Rozstřelu na iDNES.cz otevřeně o tom, proč chce vést Občanskou demokratickou stranu, proč podle něj ODS...

12. ledna 2026

Absurdní a hranatě nehorázné, reaguje Kupka na Turkův plán žalovat prezidenta

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS. (27. 10. 2025)

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. Na možnou žalobu již reagují někteří politici. Například...

10. ledna 2026  10:29,  aktualizováno  14:38

ODS v Plzeňském kraji dnes nominovala na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek

Delegáti ODS v Plzeňském kraji dnes nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a bývalého ministra dopravy Martina Kupku. Na sociální síti X to...

8. ledna 2026  23:03,  aktualizováno  23:03

ODS v Plzeňském kraji dnes nominovala na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek

Delegáti ODS v Plzeňském kraji dnes nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a bývalého ministra dopravy Martina Kupku. Na sociální síti X to...

8. ledna 2026  20:19,  aktualizováno  20:19

Babiš se od střetu zájmů neodstřihne úplně, zpochybňuje jeho řešení opozice

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Předsedkyně europoslanců ODS Veronika Vrecionová se domnívá, že zájmem premiéra Andreje Babiše je předat dětem co největší majetek. Uvedla to ve čtvrtek v souvislosti s tím, jakým způsobem Babiš řeší...

8. ledna 2026  16:36

ODS v Olomouckém kraji nominovala na sněmu na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek

Členové ODS v Olomouckém kraji dnes na svém krajském sněmu nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a bývalého ministra dopravy Martina Kupku,...

5. ledna 2026  21:48,  aktualizováno  6. 1. 11:07

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Nový šéf ODS, soumrak SPOLU. A návrat Pekarové? Co čekat od politiky v roce 2026

Kongres jako rozjezd. Hned v lednu volí nejsilnější opoziční strana ODS...

V končícím roce jste určitě mockrát slyšeli, že je z politického hlediska naprosto klíčový. Vsaďte se, že v tom, který začne ve čtvrtek, to budete slýchat také. Každý rok – zvlášť v politice – totiž...

30. prosince 2025

Vláda nasadila náhubek vlastnímu ministrovi, podivuje se Kupka z ODS

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Koaliční rada ANO, SPD a Motoristů nasadila podle místopředsedy ODS Martina Kupky náhubek ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD), když mu zakázala vyjadřovat se k zahraničním otázkám. Podle něj je...

22. prosince 2025  15:50

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Gratulace, ale i obavy. Babišova vláda bude kulhat na všechny nohy, říká Kupka

Předvolební duel Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News (1....

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) pogratuloval předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Končící kabinet podle něj zajistí, aby předání vlády proběhlo zcela hladce. Vedle...

9. prosince 2025  9:41,  aktualizováno  11:12

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je nejčastěji u baterie - tady do ní...

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi...

9. prosince 2025

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Ilustrační snímek

Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise....

4. prosince 2025  18:15

Šéf SŽ nejspíš skončí, měl doma miliony v hotovosti. Důvěra je narušená, řekl Kupka

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správní rada Správy železnic (SŽ) by měla odvolat Jiřího Svobodu z funkce ředitele SŽ v pondělí na mimořádném jednání, uvedl ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). „Nedávno zveřejněné informace...

29. listopadu 2025  13:36,  aktualizováno  15:37

Chci to dělat jinak. Ekonomická strategie chybí. Kuba o konci v ODS i novém hnutí

Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil, že po dvaadvaceti letech odchází z ODS. A že hodlá založit nový politický subjekt. A pak to šlo rychle – v jižních Čechách se ODS úplně rozsypala, skoro všichni...

29. listopadu 2025

NCOZ našla u šéfa Správy železnic 80 milionů v hotovosti. Úspory mého otce, tvrdí

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) objevili u generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Jiřího Svobody v přepočtu více než 80 milionů korun v hotovosti. Peníze v...

28. listopadu 2025  14:33,  aktualizováno  20:57

Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou...

27. listopadu 2025  18:24

Optimismus českých firem roste. Do doby před pandemií má ale daleko

ilustrační snímek

Optimismus firem pozvolna roste, změřil pravidelný Index očekávání firem ČSOB. Aktuálně je index na hodnotě 7,1, před půl rokem to bylo 5,6. Škála indexu je velmi široká od -100 až do +100. Do...

27. listopadu 2025  10:28

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo...

20. listopadu 2025  13:01

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

20. listopadu 2025  12:12

Kuba by byl vhodný kandidát, zaznělo z ODS, která hledá nového šéfa

Jihočeský hejtman Martin Kuba

Do souboje o nového předsedu ODS místo Petra Fialy se přihlásili zatím dosavadní ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městské části Ostrava Jih Radim Ivan. Počet kandidátů ale nemusí být...

18. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  21:15

Prezident Pavel se pokouší radikálně měnit ústavní systém, říká Václav Klaus

Nemohu to vydýchat. To, že prezident předem diskutuje o vládním prohlášení, je...

Nový způsob politického boje? Absolutně nepřijatelný, říká k současnému dění na politické scéně exprezident Václav Klaus. Námitky má i k programovému prohlášení vznikající vlády. „Kdybych byl...

14. listopadu 2025

ODS ztratila ekonomickou kompetenci, Antibabiš není cesta, říká Drobil z vedení

Člen výkonné rady ODS Pavel Drobil z Moravskoslezského kraje.

Podle člena výkonné rady ODS Pavla Drobila z Moravskoslezského kraje by strana měla přestat s programem Antibabiš, měla by co nejdřív ustanovit stínovou vládu a pracovat na programu. O své možné roli...

13. listopadu 2025

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje....

12. listopadu 2025  13:04,  aktualizováno  14:20

Schodek téměř 300 miliard korun. Fialova vláda poslala do Sněmovny návrh rozpočtu pro rok 2026

Premiér Petr Fiala na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu...

Vláda Petra Fialy (ODS) v demisi na dnešním jednání opětovně poslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2026. Ten je identický s původním návrhem z konce září.

12. listopadu 2025  14:06

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:24

Most u Plas, přestavby železničních tratí. Start výstavby je v mlze

Prostor, kudy povede nový most na obchvatu Plas, už je vykácený. Teď však...

Silniční obchvat kolem městečka Plasy, modernizace a elektrifikace železničních tratí z Plzně přes Nýřany do Stodu a lokálka z Nýřan do Heřmanovy Huti. To jsou velké dopravní stavby v Plzeňském...

28. října 2025  9:05

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS. (27. 10. 2025)

Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili...

28. října 2025

V ODS bují strejcokracie, musíme vyrazit za lidmi, burcuje kandidát na šéfa strany

Radim Ivan

Na předsedu ODS bude v lednu kandidovat kromě místopředsedy strany Martina Kupky také místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan. V ODS mu vadí „strejcokracie“, kterou ostře kritizuje na sociálních sítích....

24. října 2025  12:32

Du do toho p*čo, přihlásil se do boje o šéfa ODS Ivan. Utká se s Kupkou

Radim Ivan z platformy Česko plus daruje prezidentovi ponožky. Při setkání...

Radim Ivan, místostarosta městské části Ostrava Jih, se přihlásil do souboje o post šéfa ODS. „Du do toho p*čo,“ napsal na sociální síti X. Speciální pozdrav s vulgaritou používají běžně ostravští...

24. října 2025  8:24,  aktualizováno  9:15

Jdu do toho. Kupka se rozhodl, že bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na šéfa ODS. „Ano, přijal jsem nominaci a jdu do toho,“ napsal iDNES.cz Kupka. Premiér Petr Fiala chce v čele ODS skončit po lednovém...

23. října 2025  21:09,  aktualizováno  21:35

Kupka se setkal s prezidentem kvůli budoucnosti pokrytí dopravních investic

Prezident republiky Petr Pavel přijal ve čtvrtek dne 16. října na Pražském...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek jednal s končícím ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a pokrytí budoucích investic ve státním rozpočtem....

16. října 2025  13:02
