Martin Kupka se narodil 28. října 1975 v Jilemnici na Semilsku. Studium žurnalistiky a následně masové komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dokončil v roce 2001. Již během studií působil jako moderátor několika rozhlasových stanic a po získání diplomu přesídlil do oblasti PR.
Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“
Jako tiskový mluvčí postupně zastupoval například pražský magistrát, ministerstvo dopravy a také Občanskou demokratickou stranu. Krátce také působil jako mluvčí vlády Petra Nečase. Angažoval se i v akademické sféře – od roku 2007 do roku 2016 přednášel na své alma mater.
Martin Kupka v politice
- Členem ODS je od roku 2008, od ledna 2014 je místopředsedou strany. Funkci obhájil již čtyřikrát.
- V letech 2010-2021 byl starostou středočeské obce Líbeznice.
- Od října 2016 do ledna 2022 byl zastupitelem Středočeského kraje.
- V Poslanecké sněmovně zasedl poprvé v roce 2017, kam se dostal z 31. místa kandidátky ODS ve Středočeském kraji. Poslancem se stal až po aféře s přepočítáváním preferenčních hlasů.
- Mandát tamtéž obhájil v roce 2021 ze třetího místa kandidátky SPOLU, i o čtyři roky později už jako lídr ve Středočeském kraji.
- Od prosince 2021 byl čtyři roky ministrem dopravy ve vládě Petra Fialy.
- Po nástupu do funkce rezignoval na post starosty Líbeznic a v lednu 2022 i z krajského zastupitelstva.
- Po neúspěchu koalice SPOLU ve volbách v říjnu 2025 oznámil svou kandidaturu na šéfa ODS. Nahradil by dosavadního lídra Petra Fialu, který se již dříve nechal slyšet, že předsednictví obhajovat nebude.
- Volba proběhne na lednovém celorepublikovém sněmu strany. Kupka nyní sbírá podporu, nominaci získal na regionálních sněmech ve většině krajů, jak řekl v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.