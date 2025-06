Do sněmovních voleb v roce 2021 strana nekandidovala. Ještě pod názvem Strana nezávislosti České republiky podporovala kandidátku volební koalice Trikolora Svobodní Soukromníci, která nezískala žádný mandát. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 získala 10,26 procenta hlasů a dva mandáty.

Motoristé sobě (AUTO) Motoristé sobě jsou pravicová až krajně pravicová strana, která podporuje automobilismus a staví se proti Green Dealu, dotacím i migraci. Nejvýraznější tváří strany Motoristé sobě je kontroverzemi... 16. června 2025 12:33

Bývalý šéf Cermatu vystoupil za Motoristy, vzal by nabídku dělat ministra Miroslav Krejčí, bývalý šéf Cermatu, spolupracuje s Motoristy, kterým radí v oblasti školství a digitalizace. Uvedl to na předvolební debatě o školství, kterou pořádala organizace Učitel naživo.... 10. června 2025 18:32

ANO mírně oslabilo, SPOLU naopak sílilo. Jenže ještě před bitcoinovou kauzou ANO by v květnu podle modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky zveřejnila Česká televize (ČT), mírně oslabilo na 34,5 procent, SPOLU posílilo na 21 procent. Průzkum se konal ještě před bitcoinovou... 7. června 2025 19:39, aktualizováno 20:06

Nostalgie po devadesátkách i Klausovi. Mladá hvězda Motoristů hájí Turka i vlast Vysíláme Matěj Gregor, lídr Motoristů v Moravskoslezském kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny, chce do politiky vrátit důraz na svobodu jednotlivce, tržní ekonomiku a konzervativní hodnoty. V Rozstřelu... 5. června 2025

„Pravice nemusí zemřít s ODS.“ Motoristé mají po Blažkově kauze nový slogan Motoristé vyrukovali v kampani s novým sloganem. Po bitcoinové kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka už pohřbívají „nemocnou“ ODS a prezentují se jako její jediná alternativa. „Česká pravice... 4. června 2025 15:31

Blažkova kauza je dar pro Babiše, těžit z ní můžou i STAN a Motoristé, míní experti Bitcoinová kauza koalice SPOLU podle politologů zásadně ovlivní volební preference. Zatímco část zklamaných voličů ODS k volbám nejspíše vůbec nepůjde, další budou hledat alternativu. Tou by pro... 3. června 2025 19:31

Turek ohlásil kandidaturu. Motoristy vede ve středních Čechách, čeká velké změny Europoslanec Filip Turek bude na podzim kandidovat za Motoristy do Sněmovny. Po měsících váhání to v pátek oznámil na obědě s přáteli a příznivci v pražské kavárně Café Louvre k ročnímu výročí svého... 30. května 2025 13:06, aktualizováno 13:16

Češi nechtějí vyšší rychlost na dálnicích. S Motoristy souhlasí však 40 procent mužů Většina Čechů si nepřeje, aby došlo k úpravě maximální povolené rychlosti na dálnicích. Pro zvýšení limitu je podle výzkumu agentury NMS Market Research necelá třetina dotazovaných. Vyšší rychlost si... 21. května 2025 21:34

Šlachta točí pivo, Okamura nabízí mrkev. Jak se politici pustili do boje o voliče Češi se potýkali s inflací a zdražením potravin, tak jim je nyní politici nabízejí aspoň na mítincích v kampani. Zatím nejnápaditěji ji patrně pojal senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta, který... 17. května 2025 14:01

Motoristé na Žofíně zahájili kampaň. Stát selhává a my ho opravíme, řekl Macinka Motoristé ve čtvrtek na pražském Žofíně zahájili kampaň do sněmovních voleb. V ní se chystají vyrazit po Česku s tour Opravíme stát. „Víme, jak na to. Jsme noví, čerství a na rozdíl od ostatních také... 15. května 2025 10:21, aktualizováno 14:38

ANO volí hlavně starší ženy. Motoristé bodují u mladých mužů, ukazuje průzkum Voličská základna hnutí ANO je největší mezi staršími ženami. Motoristé oproti tomu slaví úspěch především u mladých mužů. SPOLU zase preferují lépe zabezpečení lidé, vyplývá z detailního průzkumu... 14. května 2025 12:03

ANO získalo zatím nejnižší výsledek. Motoristé by se nedostali, říká průzkum Hnutí ANO opět klesly volební preference. V předvolebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News by sice obsadilo první místo, ale získalo by svůj zatím nejhorší výsledek 30,7 %. Do Sněmovny by se... 11. května 2025 11:39, aktualizováno 12:03

Zrušíme většinu radarů. Obce jen kasírují, říká pražský lídr Motoristů Boris Šťastný Premium Po kauze zběsilé jízdy svého čestného prezidenta Filipa Turka vyrukovali Motoristé s návrhem, že po volbách prosadí na dálnicích plošné zvýšení maximální povolené rychlosti na 160 km/h. A jen u toho... 3. května 2025

Motoristé chtějí 160 km/h na dálnici. V Česku hazard, mají jasno ostatní strany Premium Na obranu svého čestného prezidenta Filipa Turka, který schytal kritiku za extrémně rychlou jízdu po plzeňské D5, vyrukovali Motoristé s tím, že po volbách prosadí plošné zvýšení dálničního limitu na... 1. května 2025

Turek nespáchal trestný čin, řekla policie o jeho výzvě k napadnutí novináře Europoslanec Filip Turek se podle policie nedopustil trestného činu, když před dvěma týdny na Facebooku vyzval k násilí proti novináři Vojtěchu Dobešovi. Ve svém příspěvku nabádal, aby „za něj někdo... 23. dubna 2025 19:11

Turek ustupuje. Zanechte hranaté výzvy, napsal po kritice fanouškům Europoslanec Filip Turek po silné kritice vyzval své fanoušky, aby zanechali „hranaté výzvy“ a přestali mu posílat fotky, jak jezdí rychle po dálnicích. Politika, který se dříve chlubil snímkem s... 22. dubna 2025 16:14, aktualizováno 21:48

Jeden takový zabil rodiče malého dítěte. Záchranář sepsul Turkovu „challenge“ Europoslanec Filip Turek na sebe strhl pozornost, když se pochlubil snímkem z auta, zatímco jel 250 km/h. Ačkoliv případ řeší policie, jeho fanoušci začali zveřejňovat fotky a videa podobně rychlých... 22. dubna 2025

Maláčová o Velikonocích slibuje klidné Vánoce, plakáty nasadili i Motoristé sobě Překvapeni mohou být obyvatelé i návštěvníci Prahy. Právě o Velikonocích mohou při cestě metrem vidět volební plakáty, na nichž šéfka SOCDEM Jana Maláčová slibuje klidné Vánoce. A to se třináctým... 18. dubna 2025 15:50

Jednáme s Maláčovou. Šlachta o možné volební koalici i rozchodu s Motoristy Premium Přísaha vyjednává o možné spolupráci pro podzimní volby do Sněmovny se sociální demokracií. Podle jejího šéfa Roberta Šlachty to totiž budou mít letos malé strany těžké kvůli obavám z propadnutí... 13. dubna 2025

Turek v Praze hostil Patrioty. Evropa na vás ještě není připravena, prohlásil Klaus Europoslanec Motoristů Filip Turek v Praze o víkendu uspořádal konferenci o budoucnosti Evropy, na kterou se sjeli zástupci Patriotů a amerických konzervativců. Na akci vystoupil i bývalý prezident... 12. dubna 2025 16:25, aktualizováno 18:05

Volby by opět vyhrálo ANO. SPD s „vlastenci“ dýchá na záda Starostům Podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News by volby v březnu vyhrálo hnutí ANO. Druhá by skončila koalice SPOLU, která v průběhu března sílí. Model nově zahrnuje také spojenectví SPD... 6. dubna 2025 12:21

Hřib je Hřibidi, Babiš rázem lowkey alpha. Jak strany cílí na 400 tisíc prvovoličů Staršímu čtenáři to asi nic neřekne, generace Z slovo „lowkey“ zná dobře. Používá jej ve smyslu „tak trochu, lehce“. „Alpha“ pak odkazuje k alfa samci. Za touto proměnou image Babiše není nic jiného... 6. dubna 2025

„Lepší Turek než ukřičený Okamura?“ Politolog hodnotí náskok Motoristů Motoristé v nejnovějším průzkumu přeskočili SPD. V únoru by je do Sněmovny volilo osm procent voličů, hnutí Tomia Okamury by podle modelu agentury Median získalo o jeden procentní bod méně. „Může jít... 28. března 2025 15:08

ANO podle nového volebního modelu jasně vede, Motoristé už přeskočili SPD Hnutí ANO může jasně vyhrát volby do Sněmovny se 33,5 procenty hlasů, říká nový volební model společnosti Median. Nová strana Motoristé sobě podle něj přeskočila další opoziční uskupení SPD i... 28. března 2025 6:35, aktualizováno 8:24

Stačilo! a Motoristé potvrzují vstup do Sněmovny. Piráti se udrží, ukázal průzkum Volby do Sněmovny by tento týden znovu vyhrálo hnutí ANO, byť si oproti minulému týdnu pohoršilo. Druhá by skončila koalice Spolu, která naopak mírně posílila. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí... 23. března 2025 12:06, aktualizováno 12:22

Hnutí ANO mírně ztratilo, STAN a Motoristé posilují, ukazuje volební model Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO. Přestože jeho pozice zůstává už dlouho dominantní, v posledním průzkumu agentury NMS Market Research meziměsíčně ztratilo přes tři... 13. března 2025 14:50

Šlachtu opustila mluvčí. Šťastná přechází z Přísahy k Motoristům Přísahu Roberta Šlachty na konci února opustila její dosavadní mluvčí Barbora Šťastná. Od března nastoupila na stejnou pozici u Motoristů sobě. Právě se stranou Petra Macinky se přitom Šlachta v... 10. března 2025

Povinnou vojnu nikdo nenavrhuje, shodla se Černochová s poslancem za ANO Zavedení povinné vojenské služby nikdo nenavrhuje, řekla v neděli v televizi Nova ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Proti by podle místopředsedy sněmovního branného výboru Pavla Růžičky bylo i... 9. března 2025 13:14

Piráti dál balancují na hranici pěti procent, Stačilo! a Motoristé jsou těsně pod ní Pokud by se na konci února konaly volby do Poslanecké sněmovny, nejvíce hlasů by podle volebního modelu agentury Ipsos opět získalo hnutí ANO s podporou 36,4 procenta. Na druhém místě by skončila... 5. března 2025 14:54, aktualizováno 16:14

Volby by vyhrálo ANO. SPOLU oslabilo, STAN posílili. Prošli by Motoristé i Stačilo! Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se 33,6 procenta hlasů. Druhé by bylo SPOLU s 16,2 procenta, oproti minulému týdnu oslabilo o dva procentní body. Starostové si naopak polepšili na... 2. března 2025 11:51, aktualizováno 12:20

ANO by vyhrálo se 34 procenty, Motoristé by se dle STEM do Sněmovny nedostali Volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34,7 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo i dalších pět subjektů. Motoristé skončili pod pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM... 23. února 2025 12:10, aktualizováno 12:21

Volby by vyhrálo ANO. Do Sněmovny by těsně prošli Piráti, Stačilo! i Motoristé Volby do Poslanecké sněmovny by nyní přesvědčivě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 36,7 procenta hlasů. Druhá koalice SPOLU by získala 20,5 procenta a třetí hnutí STAN 12 procent. Nad potřebnou... 5. února 2025 14:04

Rozpoutáme u nás konzervativní revoluci, slibuje šéf Motoristů Macinka Rozstřel Předseda Motoristů sobě Petr Macinka potvrdil, že jeho strana půjde do voleb samostatně. V pořadu Rozstřel zdůraznil, že Motoristé chtějí být jasně pravicovou konzervativní stranou, která v Česku... 28. ledna 2025

Šlachta řeší, s kým do voleb. Nevylučuje koalici s Konečné Stačilo! Hnutí Přísaha se v posledních volebních průzkumech pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. „Probíráme, jestli do voleb půjdeme sami, nebo v koalici,“ řekl MF DNES k... 24. ledna 2025 12:47

Nárůst pro hnutí STAN a do Sněmovny i Motoristé a Stačilo!, ukázal další průzkum Volby do Sněmovny by na začátku ledna vyhrálo hnutí ANO, které však mírně oslabilo. Vyplývá to z předvolebního průzkumu agentury NMS Market Research. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU,... 20. ledna 2025 11:47, aktualizováno 11:51

Růst preferencí Motoristů je jasnou zprávou pro ODS i SPD, říká politolog Motoristé sobě získali v posledním předvolebním průzkumu sedm procent. Podle politologa Jana Kubáčka jsou jejich stoupající preference jasným vzkazem pro ODS i SPD, jejichž voliči mohou k Motoristům... 17. ledna 2025 14:56