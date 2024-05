Arkansas odstraní symboly „temných dob“. Do Kapitolu pošle Cashe a Batesovou

V prostorách Kongresu ve Washingtonu každý stát americké unie představují dvě sochy. Za Arkansas to byl dosud bývalý guvernér z konce 19. století James Clarke s rasistickými výroky a právník Uriah Rose. O jejich nahrazení arkansaští zákonodárci rozhodli před pěti lety. Batesová byla podle agentury AP jasnou volbou, Cash své místo získal až po veřejné diskusi.

„Pamatuji si, že když jsem provázel voliče z Arkansasu, mladé lidi, a ukázal jsem jim sochy reprezentující náš stát v hale Kapitolu, tak mi říkali ‚o těch jsme nikdy neslyšeli‘,“ řekl bývalý republikánský guvernér Asa Hutchinson, který byl ve funkci až do loňska. Právě za jehož působení se o nahrazení soch rozhodlo. Podle Hutchinsona „panovala široká shoda na tom, že je čas na změnu“.

Batesová se narodila v roce 1914 ve státě Arkansas a díky svým aktivitám na podporu černošské komunity a vzdělávání se stala význačnou místní osobností. Spolu s manželem vydávali noviny Arkansas State Press.

Sehrála také zásadní roli v roce 1957, kdy místní demokratický guvernér Orval Faubus v duchu rasové segregace zakázal devíti černošským studentům vstup na místní střední školu. Také díky Batesové a intervenci amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera nakonec studovat mohli.

Autorem její téměř 2,5 metru vysoké bronzové podobizny je sochař Benjamin Victor. Bronzová podobizna Batesová nese noviny, drží poznámkový blok a pero a na klopě má odznak asociace bránící práva černošských obyvatel NAACP, jíž byla členem.

Na soše hudebníka Johnnyho Cashe pracuje arkansaský rodák Kevin Kresse, muzikanta ztvárnil s kytarou a biblí v ruce. Cash se narodil v městečku Kingsland, asi 100 kilometrů od Little Rocku. Na kontě má 90 milionů prodaných desek po celém světě, a to v žánrech country, rock, blues, folk a gospel. Zemřel v roce 2003 ve věku 71 let po kariéře, která trvala 49 roků.