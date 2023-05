Jsme jako Charta 77, vidí se šéf ekoaktivistů, kteří blokují magistrálu

Organizace, v nichž Springorum působí, jsou známé tím, že se jejich členové na protest přilepují na silnice – čímž blokují provoz – a pořádají pochody za klima. Jak uvedl, jejich cílem je, aby lidstvo bralo klimatickou krizi vážně.

Macinka chování těchto aktivistů označuje za extrémní. „Není možné dělat násilné akce a brát si veřejnost jako rukojmí. Shoduji se s těmi názory, že Last Generation a Letzte Generation jsou zločinecké organizace. Před 14 dny se ve Vídni stalo, že sanitka v důsledku blokády podobných šílenců nemohla projet. Když dojela za pacientem, byl již mrtvý. To je prostě zločin,“ pustil se ostře do aktivisty.

Tvrzení, že je chování členů organizací extrémní, však Springorum vyvracel. „Myslím, že náš aktivismus je stejně extrémní, jako bylo v minulosti považováno podepsání Charty 77. Vždy záleží na kontextu. Tenkrát šli do lochu za jejich aktivismus. My počítáme s tím, že to bude mít následky. Postavíme se k tomu čelem. Když nám za to chtějí dát pokutu, tak klidně,“ poznamenal.

„Jsme v situaci, kdy vědci říkají, že nám zbývá pár let, kdy můžeme ještě něco dělat, než se spustí klimatické procesy, které už pak budou nezvratné. Kvůli tomu jsme v ulicích,“ dodal.

Nežijeme v totalitě

Přirovnání k chartistům Macinku šokovalo. „Já opravdu zírám. Extremista tady uráží lidi, kteří za komunismu a totality podepisovali Chartu 77. Zírám, když se tady vyvyšuje a uráží. Nežijeme v totalitě, není tady žádná klimatická nouze, kvůli které bychom za rok uhořeli. Tohle není v civilizované společnosti možné dělat,“ komentoval opět chování aktivistů.

Springoruma dokonce několikrát nazval zločincem a teroristou. „Tyto organizace jsou normálně teroristické,“ prohlašoval. Proti tomu se aktivista vymezoval.

„Když pan Macinka a další lidé asi na základě i toho, co píše český tisk, šíří fámy o teroru a takových věcech, tak je to docela nebezpečné. Ve středu, kdy byl pochod na magistrále, se do nás snažila auta i najíždět,“ reagoval Springorum. Macinka následně dodal: „Kdyby svět byl řízen ekologickými teroristy, jako jste vy, tak zahyneme.“