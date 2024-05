V Česku nenašla vhodného investora, tak si staví lázně v Emirátech

Třípatrový lázeňský komplex s hotelem obklopený horami má být zaměřený hlavně na arabské, egyptské a turecké ženy a děti. Pro muže bude hned v sousedství stát fyzioterapeutická klinika, kde se o ně bude starat vyškolený indický a filipínský personál.

Do lázeňského projektu v Emirátech už podnikatelka investovala 200 tisíc dolarů (4,7 milionu korun) a dalších 60 tisíc dolarů (1,4 milionů korun) bude muset investovat do registrace na tamním trhu. Zbylou část investice Lázní Breath and Health zainvestoval samotný majitel, který si pro svou přestavbu již 25 let úspěšných lázní vybral právě koncept Molecules of life – medical SPA. Investice se pohybuje v řádu tří milionů dolarů (7,5 milionů korun).

„Dubajský investor by chtěl, aby byl celý komplex opravdu autentický, přesně tak jak ho zná z Česka,“ popisuje podnikatelka s tím, že v případě úspěchu bude mít připravený koncept, který by mohl fungovat jak franšíza.

Lázně v Arábii vyrostou nakonec dříve než podobný projekt v Česku. O ten podnikatelka také usiluje, ale nedaří se jí na něj sehnat finance. „Někteří čeští investoři chtějí investovat do IT či technologických startupů, ale do biomedicíny se nehrnou,“ říká Neumannová s tím, že je pro ni jednodušší cílit na Střední východ.

Levandulové údolí v Chodouni Vzniklo v roce 2014, kde začaly na třech hekaterech pěstovat Levanduli lékařskou.

Z léčivky vyrábějí vlastní výrobky, například oleje, čaje, sušenky, sůl, cukr, třtinový cukr, koření, čaj studený i sypaný, limonádu a s dalšími producenty spolupracují na vývoji přírodní kosmetiky, raw tyčinek a dalších produktů.

V tuzemsku tak základnu jejího byznysu představuje resort Levandulové údolí v Chodouni u Berouna, který obklopují téměř čtyřhektarová bylinná pole. Z léčivky vyrábí limonády, potravinové doplňky, které se kombinují s dalšími bio produkty, jako jsou máta, pohanka, rakytník či konopí.

Své produkty prodává přímo v Levandulovém údolí, ale i na e-shopu, ale i u dalších partnerů, jako jsou online prodejci potravin Rohlík a Košík. Loni z těchto prodejních kanálů utržila 21 milionů korun včetně DPH.

S těmito produkty by ráda pronikla na asijský trh, nově se rýsuje spolupráce s japonským partnerem, jednání vede Neumannová i s distributorem, který by měl zájem zásobovat levandulovými výrobky Indii i další asijské země.

K tomu ovšem již nebude stačit dosavadních padesát tisíc bylin a tak vedle pěstitelů na Slovensku a v horách v Bulharsku nyní vyjednává také s partnery v dalších zemích o pěstování nejen BIO Levandule Chodouňské – Lavandula Bohemia ochranná známka pro světový trh ale také dalších bylin. „Ty se ukazují důležité pro vědecký výzkum a jejich využití v léčbě autoimunitních onemocnění, kterých bohužel přibývá,“ doplňuje Neumannová.