Líbí se mi, když se muži líčí, říká Berenika Kohoutová

Jako maminka čtyřleté dcerky a v očekávání dalšího potomka se snaží Kohoutová hájit nelehkou pozici ženy, která je doma s dětmi a která se podle ní od dob socialismu moc nezměnila.

„V rozdělení těch rolí se to moc nezměnilo. Začíná to už být trochu jinak, ale pořád jsou častěji ženy na mateřské,“ říká Kohoutová, která nedávno vydala novou píseň Hot or not? v níž kritizuje zdánlivě dokonalý život prezentovaný na sociálních sítích a ve kterém se také vymezuje vůči představám mužů o ženách.

„Toho není nikdy dost,“ míní zpěvačka. Hned ale dodává, že to není mířeno jen proti mužům. „Myslím, že je to i proti ženám a nárokům, které samy na sebe kladou.“

Líbí se jí, že doba pokročila natolik, že se muži nyní upravují stejně jako ženy. „Teď se začínají muži líčit, a mně se to třeba líbí. Například když nosí nalakované nehty a má prsteny. Přijde mi to stylové. Líbí se mi, že si muži mohou dělat, co chtějí,“ říká Kohoutová ke stírání rolí mezi pohlavími.

Pohlaví svého druhého dítěte ale prozradit nechce. „Stejně se to pak lidé dozvědí. A říkám si, co kdyby se to náhodou ještě nějak změnilo. A ono se to stejně v dnešní době ještě může změnit i za dvacet let. Tak je to vlastně úplně jedno, co to je,“ dodává Berenika Kohoutová.