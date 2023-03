Auto je bůh, kouř symbol mužství. Petromaskulinita ovládá města, varují kritici

SUV jako bunkr Trend reakčního postoje vůči přicházejícím krizím, zejména klimatické, se netýká jen mužů. Ve světe roste obliba vozidel typu SUV, a to i mezi ženami. Například zatímco v roce 2009 těchto vozidel bylo na evropském trhu pouze 9 procent, v roce 2018 to už bylo 36 procent. Dle některých sociologů i to lze chápat jak reakci na obavy ze světa zmítaného krizemi. Má jít o symbolický pokus části společnosti se uzavřít do soukromého obrněného bunkru, který poskytne ochranu před okolním nebezpečím. Navzdory všem současným problémům.