V téhle fázi dobrý výsledek a dobrý soupeř, liboval si po výhře kouč Rulík

Nelíbilo se mu je to, že od konce první třetiny do poloviny utkání nabídl jeho tým domácímu výběru čtyři přesilovky za sebou.

„Myslím si, že jsme měli jednoznačně víc ze hry. Celkově to na střely bylo asi 30:15. Do něčeho jsme je pustili, ale nebylo toho tolik. Druhá třetina se rozkouskovala, bylo tam zbytečně hodně vyloučených. Vypadli jsme z konceptu, hráli jsme oslabení a kluci, kteří ho nehrají, tak vypadli z tempa. Bylo to vidět,“ uvedl Rulík.

Byl rád, že se potom disciplína zlepšila. „Určitě jsme se o tom bavili po druhé třetině, že to musíme zastavit a hrát pět na pět. Třetí třetina z hlediska disciplíny byla lepší.“

Češi ovládli první třetinu, kterou vyhráli 3:0 a rozhodli o osudu utkání. „Bylo dobré, že to Slováci nezabalili. Potom po nás šli, byli hodně aktivní a agresivní. Přesně ty situace, které potřebujeme řešit v rychlosti, tak nám soupeř navodil. V téhle fázi dobrý výsledek a dobrý soupeř,“ podotkl Rulík.

Český hokejista Tomáš Filippi (vpravo) brání Slováka Jozefa Baláže.

K dispozici měl první dvě akvizice ze zámoří. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem Jakub Vrána, který dohrával sezonu na farmě St. Louis ve Springfieldu, se v prvním reprezentačním zápase od předloňského bronzového mistrovství světa v Tampere a Helsinkách uvedl hned gólem. Jednadvacetiletý obránce David Špaček z farmy Minnesoty v národním týmu debutoval.

„David odehrál velmi dobré utkání. Velice sebevědomě. Je dobrý a šikovný. Jakub se dostal do výborné šance hned v první třetině a proměnil ji. Každému to udělá dobře, když v prvním zápase po dlouhé době a ještě po příletu není ještě aklimatizovaný. Není to pro ty kluky jednoduché. David Špaček to samé, přiletěl a hned druhý den hraje. Zvládli to velice slušně,“ prohlásil Rulík.

Byl rád, že si tým v Trenčíně vyzkoušel hřiště s kratším středním pásmem, jaké bude i na mistrovství světa. „Nevím ty rozměry přesně, ale bylo to tu asi 28 na 58. My si na to musíme co nejrychleji zvyknout. Teď jsme na jiném rozměru v Bratislavě, předtím taky v Rakousku. V Brně je sice hřiště stejně široké, ale delší - 28 na 60. Až v Praze budeme na rozměru pro mistrovství,“ řekl Rulík.

V sobotu v odvetě se Slováky v Bratislavě se sestava promění. Mimo dnešní sestavu zůstali Matyáš Kantner, který čeká na premiéru v národním týmu, další útočníci Petr Kodýtek, Jáchym Kondelík, Pavel Kousal, Ondřej Kovařčík a Jakub Rychlovský, obránci Jakub Galvas a Dominik Mašín a brankář Dominik Frodl. V pozici dvojky byl Jakub Málek. „Ti hráči, kteří nehráli, budou hrát. Někteří odehrají druhé utkání, ale potřebuju počkat, protože nevím zdravotní stav hráčů,“ dodal Rulík.