Pan Bourák a paní Otloukánková. Auta jsou stavěná podle pánů tvorstva

Australský „nárazuvzdorný“ Graham ukazuje, jak by musel vypadat muž, který by měl šanci přežít náraz ve vyšších rychlostech. Jak by asi vypadala „nárazuvzdorná“ žena? | foto: Transport Accident Commission Victoria

On při autonehodě častěji zemře, ona se více zraní. Ženy jsou při nehodách vystaveny většímu riziku a částečně za to mohou muži. Ti často více riskují a nehodu nepřežijí. Co by pomohlo ženám, aby došlo k nápravě? A jak by museli vypadat muži, aby bez větší úhony přestáli nárazy ve vyšší rychlosti?